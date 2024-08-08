Крупные российские банки импортозаместили до 75% оборудования

Успешнее банки меняют доступное оборудование – рабочие станции и персональные компьютеры. К середине 2024 г. доля отечественного оборудования в этом сегменте в среднем достигла 75% (в октябре 2023 г. – 60%). В случае с более сложным и дорогим оборудованием, в частности, с серверами и создаваемыми на их основе центрами обработки данных доля отечественного оборудования у крупных банков в среднем составляет 75%, у средних – 55%, а у небольших – 40%.