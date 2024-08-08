Крупные российские банки импортозаместили до 75% оборудования
Крупные российские банки с февраля по июль увеличили долю импортозамещенного оборудования на пять процентных пунктов, в среднем до 75%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Информзащита».
Осенью 2023 г. доля импортозамещенного оборудования в крупных банках оценивалась в 60%, в средних – в 40%, в небольших – в 15%. Эксперты издания объяснили успехи крупных банков этой сфере более солидными бюджетами таких организаций.
Успешнее банки меняют доступное оборудование – рабочие станции и персональные компьютеры. К середине 2024 г. доля отечественного оборудования в этом сегменте в среднем достигла 75% (в октябре 2023 г. – 60%). В случае с более сложным и дорогим оборудованием, в частности, с серверами и создаваемыми на их основе центрами обработки данных доля отечественного оборудования у крупных банков в среднем составляет 75%, у средних – 55%, а у небольших – 40%.
В соотвествии с указами президента РФ Владимира Путина, весь софт и программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны быть импортозамещены до 1 января 2025 г.