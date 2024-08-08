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Крупные российские банки импортозаместили до 75% оборудования

Ведомости

Крупные российские банки с февраля по июль увеличили долю импортозамещенного оборудования на пять процентных пунктов, в среднем до 75%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Информзащита».

Осенью 2023 г. доля импортозамещенного оборудования в крупных банках оценивалась в 60%, в средних – в 40%, в небольших – в 15%. Эксперты издания объяснили успехи крупных банков этой сфере более солидными бюджетами таких организаций.

Успешнее банки меняют доступное оборудование – рабочие станции и персональные компьютеры. К середине 2024 г. доля отечественного оборудования в этом сегменте в среднем достигла 75% (в октябре 2023 г. – 60%). В случае с более сложным и дорогим оборудованием, в частности, с серверами и создаваемыми на их основе центрами обработки данных доля отечественного оборудования у крупных банков в среднем составляет 75%, у средних – 55%, а у небольших – 40%.

В соотвествии с указами президента РФ Владимира Путина, весь софт и программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны быть импортозамещены до 1 января 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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