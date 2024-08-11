Роскомнадзор потребовал вернуть Rutube в магазин App Store

В начале августа Rutube вошел в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play. Это произошло после замедления американского видеохостинга YouTube. 8 августа пользователи пожаловались, что YouTube перестал открываться в России. Позже доступ к сайте был восстановлен, но видео по-прежнему не подгружаются в высоком качестве.