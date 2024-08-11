Роскомнадзор потребовал вернуть Rutube в магазин App Store
«Роскомнадзор направил письмо в адрес администрации площадки App Store с требованиями снять все наложенные ограничения, проинформировать об этом ведомство и предоставить разъяснения причин удаления приложения Rutube из App Store», – говорится в сообщении.
10 августа приложение Rutube пропало из App Store. Как сообщили в пресс-службе российского видеохостинга, это стало следствием санкций «со стороны американской компании». Rutube по-прежнему доступен для скачивания и установки в Google Play – магазине приложений для Android.
В начале августа Rutube вошел в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play. Это произошло после замедления американского видеохостинга YouTube. 8 августа пользователи пожаловались, что YouTube перестал открываться в России. Позже доступ к сайте был восстановлен, но видео по-прежнему не подгружаются в высоком качестве.
Российские власти заявляли, что проблемы в работе хостинга связаны с бездействием Google. В Google заявили, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.