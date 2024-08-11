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Роскомнадзор потребовал вернуть Rutube в магазин App Store

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от магазина приложений App Store вернуть Rutube для пользователей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес администрации площадки App Store с требованиями снять все наложенные ограничения, проинформировать об этом ведомство и предоставить разъяснения причин удаления приложения Rutube из App Store», – говорится в сообщении.

10 августа приложение Rutube пропало из App Store. Как сообщили в пресс-службе российского видеохостинга, это стало следствием санкций «со стороны американской компании». Rutube по-прежнему доступен для скачивания и установки в Google Play – магазине приложений для Android.

В начале августа Rutube вошел в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play. Это произошло после замедления американского видеохостинга YouTube. 8 августа пользователи пожаловались, что YouTube перестал открываться в России. Позже доступ к сайте был восстановлен, но видео по-прежнему не подгружаются в высоком качестве.

Российские власти заявляли, что проблемы в работе хостинга связаны с бездействием Google. В Google заявили, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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