Приложение Rutube пропало из AppStore
Приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore – магазина приложений iPhone. Об этом сообщается в Telegram-канале Rutube.
В Rutube объяснили, что удаление приложения стало следствием санкций со стороны американской компании.
«Rutube до последнего момента выступал за свободу слова на нашей платформе, и мы будем прилагать все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения Rutube в App Store как можно скорее», – говорится в сообщении.
При этом Rutube по-прежнему доступен для скачивания и установки в Google Play – магазине приложений для Android.
23 июля из AppStore исчезло приложение сервиса объявлений «Авито». Причины известны не были. В компании отметили, что выясняют подробности, и посоветовали не удалять уже установленное приложение. При этом в Google Play приложение осталось доступно для скачивания. На следующий день приложение вернулось в магазин.