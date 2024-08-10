Приложение Rutube пропало из AppStore

23 июля из AppStore исчезло приложение сервиса объявлений «Авито». Причины известны не были. В компании отметили, что выясняют подробности, и посоветовали не удалять уже установленное приложение. При этом в Google Play приложение осталось доступно для скачивания. На следующий день приложение вернулось в магазин.