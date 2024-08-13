РАТЭК попросила кабмин не запрещать продажу электроники без RuStore
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила правительство не принимать законопроект о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore от VK из-за возможных финансовых потерь. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации на имя зампредов правительства РФ Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Григоренко.
В тексте письма говорится, что продавец не имеет права самостоятельно предустанавливать RuStore, поэтому в случае принятия законопроекта розничные сети не смогут продавать гаджеты Apple, что приведет не только к убыткам и возможному закрытию магазинов, но и к росту серых продаж.
В июне группа депутатов и сенаторов во главе с членом комитета по информполитике, IT и связи Антоном Горелкиным внесла в Госдуму законопроект о запрете продажи в РФ мобильных устройств без предустановленного магазина RuStore от VK.
«Мы закладываем в свою инициативу только позитивные цели, хотим сделать так, чтобы российские пользователи могли устанавливать на свои устройства актуальные приложения и при этом не зависеть от политической позиции корпораций», – заявил тогда Горелкин.
26 июля правительство России утвердило список российских программ, обязательных для предустановки на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV в 2025 г. В перечень для предустановки на смартфоны и планшеты вошли 19 программ, среди которых поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к соцсетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore. На телевизоры с цифровым блоком должны предустанавливаться 18 программ, в числе которых различные видеосервисы, программы для доступа к соцсетям и интернету.