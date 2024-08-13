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РАТЭК попросила кабмин не запрещать продажу электроники без RuStore

Ведомости

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила правительство не принимать законопроект о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore от VK из-за возможных финансовых потерь. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации на имя зампредов правительства РФ Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Григоренко.

В тексте письма говорится, что продавец не имеет права самостоятельно предустанавливать RuStore, поэтому в случае принятия законопроекта розничные сети не смогут продавать гаджеты Apple, что приведет не только к убыткам и возможному закрытию магазинов, но и к росту серых продаж.

По данным источника издания, инициатива затронет устройства Apple, Samsung, Huawei, Honor и других брендов, которые не предустанавливают российский магазин приложений.

В июне группа депутатов и сенаторов во главе с членом комитета по информполитике, IT и связи Антоном Горелкиным внесла в Госдуму законопроект о запрете продажи в РФ мобильных устройств без предустановленного магазина RuStore от VK.

«Мы закладываем в свою инициативу только позитивные цели, хотим сделать так, чтобы российские пользователи могли устанавливать на свои устройства актуальные приложения и при этом не зависеть от политической позиции корпораций», – заявил тогда Горелкин.

26 июля правительство России утвердило список российских программ, обязательных для предустановки на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV в 2025 г. В перечень для предустановки на смартфоны и планшеты вошли 19 программ, среди которых поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к соцсетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore. На телевизоры с цифровым блоком должны предустанавливаться 18 программ, в числе которых различные видеосервисы, программы для доступа к соцсетям и интернету.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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