РАТЭК попросила кабмин не запрещать продажу электроники без RuStore

26 июля правительство России утвердило список российских программ, обязательных для предустановки на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV в 2025 г. В перечень для предустановки на смартфоны и планшеты вошли 19 программ, среди которых поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к соцсетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore. На телевизоры с цифровым блоком должны предустанавливаться 18 программ, в числе которых различные видеосервисы, программы для доступа к соцсетям и интернету.