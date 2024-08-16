Онлайн-шутер Fortnite возвращается на мобильные устройства
Многопользовательский онлайн-шутер Fortnite снова доступен на iPhone в странах Европейского союза и по всему миру на устройствах Android от Google после четырехлетнего перерыва благодаря действиям ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на заявление разработчика Epic Games.
«Мы очень благодарны Европейской комиссии не только за принятие закона о доступе к рынку товаров и создание условий для конкуренции между магазинами, но и за то, что она решительно взялась за дело и дала отпор Apple и Google, чтобы они не смогли просто так помешать конкуренции», — заявил генеральный директор Epic Тим Суини.
«Мы, вероятно, потеряли более миллиарда долларов дохода, потеряв доступ к клиентской базе iOS по всему миру на четыре года, но какова цена свободы?» – сказал Суини.
В 2020 г. Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов приложений за нарушение их собственных правил, связанных с запуском функции оплаты вне рамок данных платформ, в результате было подано несколько судебных исков, оспаривающих правила взимания комиссий до 30% за платежи. Закон ЕС о цифровых рынках (DMA) позволяет разработчику запустить свой магазин игр в ЕС.