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Онлайн-шутер Fortnite возвращается на мобильные устройства

Ведомости

Многопользовательский онлайн-шутер Fortnite снова доступен на iPhone в странах Европейского союза и по всему миру на устройствах Android от Google после четырехлетнего перерыва благодаря действиям ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на заявление разработчика Epic Games.

«Мы очень благодарны Европейской комиссии не только за принятие закона о доступе к рынку товаров и создание условий для конкуренции между магазинами, но и за то, что она решительно взялась за дело и дала отпор Apple и Google, чтобы они не смогли просто так помешать конкуренции», — заявил генеральный директор Epic Тим Суини.

«Мы, вероятно, потеряли более миллиарда долларов дохода, потеряв доступ к клиентской базе iOS по всему миру на четыре года, но какова цена свободы?» – сказал Суини.

В 2020 г. Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов приложений за нарушение их собственных правил, связанных с запуском функции оплаты вне рамок данных платформ, в результате было подано несколько судебных исков, оспаривающих правила взимания комиссий до 30% за платежи. Закон ЕС о цифровых рынках (DMA) позволяет разработчику запустить свой магазин игр в ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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