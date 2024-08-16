Онлайн-шутер Fortnite возвращается на мобильные устройства

«Мы очень благодарны Европейской комиссии не только за принятие закона о доступе к рынку товаров и создание условий для конкуренции между магазинами, но и за то, что она решительно взялась за дело и дала отпор Apple и Google, чтобы они не смогли просто так помешать конкуренции», — заявил генеральный директор Epic Тим Суини.