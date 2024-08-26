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Роскачество предупредило о мошеннической схеме в Telegram после ареста Дурова

Ведомости

Мошенники придумали новую схему кражи данных в Telegram после ареста основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество. 

Аферисты выдают себя за службу поддержки Telegram, предлагают пользователям «сохранить личные данные» и перенести их на «безопасный ресурс». Они отправляют ссылку, по которой нужно заполнить данные для входа в аккаунт Telegram. После этого мошенники получают доступ к аккаунту жертвы, перепискам, фото и видео.

Роскачество ожидает массовую утечку персональных данных в Telegram. Там рекомендовали пользователям удалить «всю чувствительную информацию» из мессенджера и быть бдительными при общении с незнакомцами на платформе.

Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. Официально обвинения ему пока не предъявлены. 

Администрация Telegram сочла абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Команда мессенджера подчеркнула, что Дурову «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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