Роскачество предупредило о мошеннической схеме в Telegram после ареста Дурова

Аферисты выдают себя за службу поддержки Telegram, предлагают пользователям «сохранить личные данные» и перенести их на «безопасный ресурс». Они отправляют ссылку, по которой нужно заполнить данные для входа в аккаунт Telegram. После этого мошенники получают доступ к аккаунту жертвы, перепискам, фото и видео.