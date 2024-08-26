Роскачество предупредило о мошеннической схеме в Telegram после ареста Дурова
Мошенники придумали новую схему кражи данных в Telegram после ареста основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.
Аферисты выдают себя за службу поддержки Telegram, предлагают пользователям «сохранить личные данные» и перенести их на «безопасный ресурс». Они отправляют ссылку, по которой нужно заполнить данные для входа в аккаунт Telegram. После этого мошенники получают доступ к аккаунту жертвы, перепискам, фото и видео.
Роскачество ожидает массовую утечку персональных данных в Telegram. Там рекомендовали пользователям удалить «всю чувствительную информацию» из мессенджера и быть бдительными при общении с незнакомцами на платформе.
Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. Официально обвинения ему пока не предъявлены.
Администрация Telegram сочла абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Команда мессенджера подчеркнула, что Дурову «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС.