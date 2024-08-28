РЖД запустили первый в России автоматизированный поезд «Ласточка»
По информации агентства, РЖД несколько лет работали над проектом беспилотных «Ласточек». В частности, проводились тестирования и проверки работоспособности всех систем. Сейчас присутствие пилота все же необходимо, так как нужно контролировать процесс открытия и закрытия дверей. Как утверждается, следующий уровень автоматизации – четвертый – это поезд без человека в кабине. Такие составы планируется пустить на МЦК в 2026 г.
О планах запуска полностью беспилотного поезда сообщалось еще 19 января. Согласно ГОСТу, существует пять уровней автоматизации (УА), где УА0 – отсутствие автоматизации, УА1 – частичная автоматизация, УА2 – условная автоматизация, УА3 – высокая автоматизация и УА4 – полная автоматизация.