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РЖД запустили первый в России автоматизированный поезд «Ласточка»

Ведомости

РЖД запустили в Москве первый в России частично автоматизированный поезд «Ласточка»: он начал перевозить пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК), сообщают РИА «Новости».

По информации агентства, РЖД несколько лет работали над проектом беспилотных «Ласточек». В частности, проводились тестирования и проверки работоспособности всех систем. Сейчас присутствие пилота все же необходимо, так как нужно контролировать процесс открытия и закрытия дверей. Как утверждается, следующий уровень автоматизации – четвертый – это поезд без человека в кабине. Такие составы планируется пустить на МЦК в 2026 г.

О планах запуска полностью беспилотного поезда сообщалось еще 19 января. Согласно ГОСТу, существует пять уровней автоматизации (УА), где УА0 – отсутствие автоматизации, УА1 – частичная автоматизация, УА2 – условная автоматизация, УА3 – высокая автоматизация и УА4 – полная автоматизация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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