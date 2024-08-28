РЖД запустили первый в России автоматизированный поезд «Ласточка»

По информации агентства, РЖД несколько лет работали над проектом беспилотных «Ласточек». В частности, проводились тестирования и проверки работоспособности всех систем. Сейчас присутствие пилота все же необходимо, так как нужно контролировать процесс открытия и закрытия дверей. Как утверждается, следующий уровень автоматизации – четвертый – это поезд без человека в кабине. Такие составы планируется пустить на МЦК в 2026 г.