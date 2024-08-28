Softline планирует через суд обанкротить строительное предприятие Минобороны
Основания для обращения не указаны. Как отмечает издание, за последние семь лет было более 200 попыток обанкротить компанию. ГУОВ занимается строительством и реконструкцией объектов для нужд Минобороны. В основном жилых зданий, культурных и спортивных объектов, образовательных учреждений, специальных объектов.
По информации РБК, в 2017 г., Softline был подрядчиком ГУОВ, тогда компания занималась поставкой Microsoft Windows, Microsoft Exchange Server и Microsoft SQL Server для структуры Минобороны. В 2019 г. Альфа-банк подал аналогичный иск к ГУОВ. Причиной стала задолженность в 6,3 млрд руб. В результате конфликт завершился, так как ГУОВ выполнило все обязательства перед Альфа-банком. В 2022 г. Промсвязьбанк подал иск к ГУОВ на 19 млрд руб. В 2023 г. суд прекратил производство по делу по неизвестной причине. В 2024 г. еще несколько компаний также подавали в суд на ГУОВ.
26 июня «Ведомости» писали о желании Softline расшириться за счет сделок M&A. Первой сделкой, заключенной в рамках новой стратегии, стала покупка контролирующей доли в компании «МД Аудит», уточнил он. «Дочка» Softline SL Soft (разработчик бизнес-приложений) в июне приобрела контролирующую долю в «МД Аудит». Сумму сделки в компании не раскрывают. Представитель «МД Аудит» информацию о сделке подтвердил.