Softline планирует через суд обанкротить строительное предприятие Минобороны

По информации РБК, в 2017 г., Softline был подрядчиком ГУОВ, тогда компания занималась поставкой Microsoft Windows, Microsoft Exchange Server и Microsoft SQL Server для структуры Минобороны. В 2019 г. Альфа-банк подал аналогичный иск к ГУОВ. Причиной стала задолженность в 6,3 млрд руб. В результате конфликт завершился, так как ГУОВ выполнило все обязательства перед Альфа-банком. В 2022 г. Промсвязьбанк подал иск к ГУОВ на 19 млрд руб. В 2023 г. суд прекратил производство по делу по неизвестной причине. В 2024 г. еще несколько компаний также подавали в суд на ГУОВ.