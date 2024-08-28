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Softline планирует через суд обанкротить строительное предприятие Минобороны

Ведомости

IT-компания Softline намерена обратиться в суд с заявлением о признании банкротом строительного предприятия Минобороны – АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), сообщает РБК со ссылкой на «Федресурс».

Основания для обращения не указаны. Как отмечает издание, за последние семь лет было более 200 попыток обанкротить компанию. ГУОВ занимается строительством и реконструкцией объектов для нужд Минобороны. В основном жилых зданий, культурных и спортивных объектов, образовательных учреждений, специальных объектов.

По информации РБК, в 2017 г., Softline был подрядчиком ГУОВ, тогда компания занималась поставкой Microsoft Windows, Microsoft Exchange Server и Microsoft SQL Server для структуры Минобороны. В 2019 г. Альфа-банк подал аналогичный иск к ГУОВ. Причиной стала задолженность в 6,3 млрд руб. В результате конфликт завершился, так как ГУОВ выполнило все обязательства перед Альфа-банком. В 2022 г. Промсвязьбанк подал иск к ГУОВ на 19 млрд руб. В 2023 г. суд прекратил производство по делу по неизвестной причине. В 2024 г. еще несколько компаний также подавали в суд на ГУОВ.

26 июня «Ведомости» писали о желании Softline расшириться за счет сделок M&A. Первой сделкой, заключенной в рамках новой стратегии, стала покупка контролирующей доли в компании «МД Аудит», уточнил он. «Дочка» Softline SL Soft (разработчик бизнес-приложений) в июне приобрела контролирующую долю в «МД Аудит». Сумму сделки в компании не раскрывают. Представитель «МД Аудит» информацию о сделке подтвердил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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