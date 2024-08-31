Liberation: Дуров сообщил о контактах с французскими спецслужбами

Дуров покинул Россию в 2014 г. С 2017 г. предприниматель проживает в Дубае, где расположена штаб-квартира Telegram. Помимо российского паспорта, у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции. На время следствия парижский суд изъял у Дурова все паспорта. Основатель Telegram также обязан проживать по определенному судом адресу и соблюдать график.