Liberation: Дуров сообщил о контактах с французскими спецслужбами
Основатель Telegram Павел Дуров поддерживал связь с представителями главного управления внутренней безопасности Франции и встречался с ними в Дубае. Об этом Дуров сообщил на допросе, передает газета Liberation со ссылкой на источник.
По его данным, на встрече предприниматель объяснил, что считает неуместным раскрывать информацию, которая составляет военную тайну. Дуров добавил, что в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с управлением с горячей линией и специальным адресом электронной почты. Обмен информацией через эти каналы позволил предотвратить несколько терактов.
Собеседник издания уточнил, что после задержания предприниматель выразил готовность сотрудничать и предоставил правоохранителям доступ к своему мобильному телефону. О произошедшем был проинформирован Елисейский дворец, и президент Франции Эммануэль Макрон 25 августа обсудил задержание Дурова с главой ОАЭ шейхом Мухаммед бен Заидом Аль Нахайяном.
24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Дуров покинул Россию в 2014 г. С 2017 г. предприниматель проживает в Дубае, где расположена штаб-квартира Telegram. Помимо российского паспорта, у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции. На время следствия парижский суд изъял у Дурова все паспорта. Основатель Telegram также обязан проживать по определенному судом адресу и соблюдать график.
Решение о предоставлении французского гражданства сооснователю Telegram принимал Макрон. 29 августа на пресс-конференции в Белграде президент Франции назвал этот шаг «правильным». В тот же день телеканал TF1 сообщал, что ранее запросы Дурова на гражданство несколько раз были отклонены из-за несоответствия необходимым критериям.