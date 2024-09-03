Huawei представит новый продукт сразу после презентации iPhone 16
CNBC уточняет, что когда-то Huawei была крупнейшим игроком на рынке смартфонов в мире, но ее бизнес по производству телефонов пострадал из-за санкций США, которые лишили ее доступа к новейшим полупроводникам. В прошлом году технологическая компания со штаб-квартирой в Шэньчжэне выпустила новый телефон, в котором был установлен довольно современный чип, что удивило политиков в Вашингтоне и весь технологический мир. В этом году Huawei выпустила еще один смартфон.
Возрождение Huawei бросило вызов Apple в Китае. Производитель iPhone потерял свое место среди пяти ведущих производителей смартфонов по доле рынка в Китае во II квартале этого года. Во II квартале поставки смартфонов Huawei в Китае выросли на 41%, что является самым быстрым темпом среди пяти ведущих брендов.
Apple представит новую серию гаджетов 9 сентября. Мероприятие состоится в 10:00 по североамериканскому времени (в 18:00 мск). Презентация пройдет под лозунгом It’s Glowtime. Ожидается, что будут представлены линейка смартфонов iPhone 16 (как писал Bloomberg, модели будут называться 16,16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max), новые модели умных часов Apple Watch, а также операционная система iOS 18. Предполагается, что iPhone 16 будут отличаться большими экранами, новым дизайном камеры и цветом, а носимые устройства Apple получат новый более быстрый чип.