Huawei представит новый продукт сразу после презентации iPhone 16

CNBC уточняет, что когда-то Huawei была крупнейшим игроком на рынке смартфонов в мире, но ее бизнес по производству телефонов пострадал из-за санкций США, которые лишили ее доступа к новейшим полупроводникам. В прошлом году технологическая компания со штаб-квартирой в Шэньчжэне выпустила новый телефон, в котором был установлен довольно современный чип, что удивило политиков в Вашингтоне и весь технологический мир. В этом году Huawei выпустила еще один смартфон.