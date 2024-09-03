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Huawei представит новый продукт сразу после презентации iPhone 16

Ведомости

Компания Huawei планирует провести мероприятие по запуску нового продукта 10 сентября через несколько часов после презентации iPhone 16 от Apple. Об этом сообщает CNBC.

Пока неясно, что именно планирует представить Huawei, но исполнительный директор компании по потребительским и автомобильным технологиям Ричард Ю назвал это эпохальным продуктом. Он добавил, что после пяти лет инвестиций Huawei «превратила научную фантастику в реальность».

CNBC уточняет, что когда-то Huawei была крупнейшим игроком на рынке смартфонов в мире, но ее бизнес по производству телефонов пострадал из-за санкций США, которые лишили ее доступа к новейшим полупроводникам. В прошлом году технологическая компания со штаб-квартирой в Шэньчжэне выпустила новый телефон, в котором был установлен довольно современный чип, что удивило политиков в Вашингтоне и весь технологический мир. В этом году Huawei выпустила еще один смартфон.

Возрождение Huawei бросило вызов Apple в Китае. Производитель iPhone потерял свое место среди пяти ведущих производителей смартфонов по доле рынка в Китае во II квартале этого года. Во II квартале поставки смартфонов Huawei в Китае выросли на 41%, что является самым быстрым темпом среди пяти ведущих брендов.

Apple представит новую серию гаджетов 9 сентября. Мероприятие состоится в 10:00 по североамериканскому времени (в 18:00 мск). Презентация пройдет под лозунгом It’s Glowtime. Ожидается, что будут представлены линейка смартфонов iPhone 16 (как писал Bloomberg, модели будут называться 16,16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max), новые модели умных часов Apple Watch, а также операционная система iOS 18. Предполагается, что iPhone 16 будут отличаться большими экранами, новым дизайном камеры и цветом, а носимые устройства Apple получат новый более быстрый чип.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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