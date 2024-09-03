Telegram принес извинения Южной Корее и удалил дипфейки с платформы
Telegram принес извинения властям Южной Кореи и выполнил требования удалить ряд дипфейков. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Telegram отправил электронное письмо в Корейскую комиссию по коммуникационным стандартам и сообщил об удалении 25 дипфейковых материалов сексуального содержания со своей платформы. Представитель мессенджера принес извинения за недопонимание в связи с этим вопросом и предоставил эксклюзивный адрес электронной почты для связи по вопросам правонарушений.
«Мы хотим укрепить сотрудничество с Telegram путем организации горячей линии, чтобы решить проблему распространения материалов с сексуальной эксплуатацией», – подчеркнули в комиссии.
3 сентября глава национального агентства уголовного розыска У Чон Су сообщил, что южнокорейская полиция ведет предварительное расследование в отношении Telegram по подозрению в «пособничестве и подстрекательстве» преступлениям на сексуальной почве с использованием дипфейков. Под проверку попали восемь автоматизированных программ, создававших дипфейки и несколько групповых чатов, ответственных за распространение таких материалов.
24 августа создателя Telegram Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. Обвинения ему предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.