Telegram принес извинения Южной Корее и удалил дипфейки с платформы

Telegram отправил электронное письмо в Корейскую комиссию по коммуникационным стандартам и сообщил об удалении 25 дипфейковых материалов сексуального содержания со своей платформы. Представитель мессенджера принес извинения за недопонимание в связи с этим вопросом и предоставил эксклюзивный адрес электронной почты для связи по вопросам правонарушений.