Starlink проводит переговоры с правительством ЮАР

Как напоминает агентство, Маск родился в ЮАР. По информации агентства, переговоры прошли 13 сентября, президент и бизнесмен обсуждали инвестиции. Как сообщил Рамафоса, он хотел бы увеличить инвестиции в «родной дом» со стороны Маска. Согласно карте, опубликованной на сайте Starlink, на прошлой неделе Зимбабве стала 16-й страной в Африке, получившей доступ к высокоскоростному интернету.