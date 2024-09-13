Starlink проводит переговоры с правительством ЮАР
Компания Starlink бизнесмена Илона Маска проводит переговоры с правительством Южной Африки о внедрении спутниковых услуг, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова президента республики Сирила Рамафосу.
Как напоминает агентство, Маск родился в ЮАР. По информации агентства, переговоры прошли 13 сентября, президент и бизнесмен обсуждали инвестиции. Как сообщил Рамафоса, он хотел бы увеличить инвестиции в «родной дом» со стороны Маска. Согласно карте, опубликованной на сайте Starlink, на прошлой неделе Зимбабве стала 16-й страной в Африке, получившей доступ к высокоскоростному интернету.
4 сентября Starlink согласился заблокировать соцсеть X в Бразилии. 30 августа Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в Бразилии. Решение вынес судья Александр де Мораес. 31 августа Маск пригрозил опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи. Бизнесмен в своей публикации также назвал судью Мораеса «диктатором и мошенником».