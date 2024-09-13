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Starlink проводит переговоры с правительством ЮАР

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Компания Starlink бизнесмена Илона Маска проводит переговоры с правительством Южной Африки о внедрении спутниковых услуг, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова президента республики Сирила Рамафосу.

Как напоминает агентство, Маск родился в ЮАР. По информации агентства, переговоры прошли 13 сентября, президент и бизнесмен обсуждали инвестиции. Как сообщил Рамафоса, он хотел бы увеличить инвестиции в «родной дом» со стороны Маска. Согласно карте, опубликованной на сайте Starlink, на прошлой неделе Зимбабве стала 16-й страной в Африке, получившей доступ к высокоскоростному интернету.

4 сентября Starlink согласился заблокировать соцсеть X в Бразилии. 30 августа Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X. Решение было принято после того, как соцсеть не представила нового законного представителя в Бразилии. Решение вынес судья Александр де Мораес. 31 августа Маск пригрозил опубликовать «длинный список преступлений» бразильского судьи. Бизнесмен в своей публикации также назвал судью Мораеса «диктатором и мошенником».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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