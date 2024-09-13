Apple запускает блокировку активации компонентов iPhone для защиты от краж

В 2013 г. Apple запустила систему блокировки активации устройств. Она была направлена на то, что даже если вор полностью очистит и перезагрузит iPhone, никто другой не сможет активировать его без Apple ID и пароля первоначального владельца. Таким образом компания смогла побороть огромную часть рынка ворованных iPhone, поскольку их больше нельзя было просто сбросить до заводских настроек и продать как рабочий телефон. Все, что мог сделать вор с этого момента, – это разобрать iPhone на запчасти.