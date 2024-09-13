Apple запускает блокировку активации компонентов iPhone для защиты от краж
Корпорация Apple активировала для бета-тестеров новую меру по предотвращению краж – блокировку активации компонентов iPhone. Об этом сообщил портал 9to5Mac.
В 2013 г. Apple запустила систему блокировки активации устройств. Она была направлена на то, что даже если вор полностью очистит и перезагрузит iPhone, никто другой не сможет активировать его без Apple ID и пароля первоначального владельца. Таким образом компания смогла побороть огромную часть рынка ворованных iPhone, поскольку их больше нельзя было просто сбросить до заводских настроек и продать как рабочий телефон. Все, что мог сделать вор с этого момента, – это разобрать iPhone на запчасти.
В апреле Apple объявила, что будет решать эту проблему, распространив блокировку активации на ключевые компоненты iPhone. Одновременно с защитой краж, этот шаг затруднит ремонт iPhone с использованием деталей, взятых из законно приобретенных сломанных устройств.
9 сентября Apple представила новые модели телефонов iPhone 16-го поколения. В частности, iPhone 16 и iPhone 16 Plus с диагоналями экрана 6,1 и 6,7 дюйма. Новый базовый iPhone будет стоить от $799, модель Plus – $899. Финальная цена будет зависеть от объема памяти. У новой модели будет сенсорная кнопка съемки Capture Button, которая будет работать по принципу кнопки затвора цифровых камер. Также iPhone 16 оснащен новым чипом A18. В новой линейке моделей будет интегрирована система ИИ – Apple Intelligence. Также компания представила модель Pro и Pro Max, ее цена начинается от $999 и $1199 соответственно, однако предзаказ пока невозможен. AI выйдет в октябре – вместе с iOS 18.1.