На М-11 запущено движение полностью беспилотных грузовиков

На маршрут вышли первые четыре беспилотных грузовика. Беспилотные грузовые автомобили курсировали с лета 2022 г., но ранее водитель сидел за рулем и контролировал действия компьютера. Теперь он пересел на пассажирское сидение, уточнили в ведомстве. Ожидается, что к концу 2024 г. автопарк грузовиков вырастет до 43 машин, а в 2025 г. составит 93 автомобиля.