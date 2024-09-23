На М-11 запущено движение полностью беспилотных грузовиков
По трассе М-11 «Нева» от Санкт-Петербурга до Москвы запущено движение полностью беспилотных грузовиков. Об этом сообщил Минтранс России в Telegram-канале.
На маршрут вышли первые четыре беспилотных грузовика. Беспилотные грузовые автомобили курсировали с лета 2022 г., но ранее водитель сидел за рулем и контролировал действия компьютера. Теперь он пересел на пассажирское сидение, уточнили в ведомстве. Ожидается, что к концу 2024 г. автопарк грузовиков вырастет до 43 машин, а в 2025 г. составит 93 автомобиля.
27 марта 2024 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать вопрос о расширении сети беспилотных грузоперевозок на трассах М-12 «Восток» и М-4 «Дон». Отмечалось, что Минтранс и Минфин должны будут предусмотреть в 2024 г. дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для беспилотных грузовиков на дороге М-11 «Нева».
Проект «Беспилотные логистические коридоры» включен в перечень утвержденных кабмином инициатив социально-экономического развития до 2030 г. Инициатива оценивается примерно в 5,2 млрд руб. Ожидается, что к 2030 г. беспилотные перевозки будут организованы на 19 500 км федеральных дорог.