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На М-11 запущено движение полностью беспилотных грузовиков

Ведомости

По трассе М-11 «Нева» от Санкт-Петербурга до Москвы запущено движение полностью беспилотных грузовиков. Об этом сообщил Минтранс России в Telegram-канале.

На маршрут вышли первые четыре беспилотных грузовика. Беспилотные грузовые автомобили курсировали с лета 2022 г., но ранее водитель сидел за рулем и контролировал действия компьютера. Теперь он пересел на пассажирское сидение, уточнили в ведомстве. Ожидается, что к концу 2024 г. автопарк грузовиков вырастет до 43 машин, а в 2025 г. составит 93 автомобиля.

14 июня 2023 г. в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на трассе М-11 впервые появились беспилотные грузовики «КамАЗ». Их планировали запустить на участках международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай, а также на трассах М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон».

27 марта 2024 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать вопрос о расширении сети беспилотных грузоперевозок на трассах М-12 «Восток» и М-4 «Дон». Отмечалось, что Минтранс и Минфин должны будут предусмотреть в 2024 г. дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для беспилотных грузовиков на дороге М-11 «Нева».

Проект «Беспилотные логистические коридоры» включен в перечень утвержденных кабмином инициатив социально-экономического развития до 2030 г. Инициатива оценивается примерно в 5,2 млрд руб. Ожидается, что к 2030 г. беспилотные перевозки будут организованы на 19 500 км федеральных дорог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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