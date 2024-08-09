Правительство разрешило запустить беспилотные грузоперевозки по М-12 и ЦКАД

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать вопрос о расширении сети беспилотных грузоперевозок на трассах М-12 «Восток» и М-4 «Дон». Отмечалось также, что Минтранс и Минфин должны будут предусмотреть в 2024 г. дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для беспилотных грузовиков на дороге М-11 «Нева».