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Правительство разрешило запустить беспилотные грузоперевозки по М-12 и ЦКАД

Ведомости

По трассе М-12 («Восток») и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) можно будет запустить беспилотные грузоперевозки. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на портале правовой информации.

М-12 и ЦКАД включили в программу экспериментального правового режима, связанную с реализацией проекта «Беспилотные логистические коридоры».

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать вопрос о расширении сети беспилотных грузоперевозок на трассах М-12 «Восток» и М-4 «Дон». Отмечалось также, что Минтранс и Минфин должны будут предусмотреть в 2024 г. дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для беспилотных грузовиков на дороге М-11 «Нева».

14 июня 2023 г. по трассе М-11 «Нева» были запущены первые беспилотные грузоперевозки из Санкт-Петербурга в Москву. Сообщалось, что беспилотные грузоперевозки планируется также запустить на участках международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай, а также трассах М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон».

Проект «Беспилотные логистические коридоры» включен в перечень утвержденных кабмином инициатив социально-экономического развития до 2030 г. Инициатива оценивается примерно в 5,2 млрд руб. Ожидается, что к 2030 г. беспилотные перевозки будут организованы на 19 500 км федеральных дорог.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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