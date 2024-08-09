Правительство разрешило запустить беспилотные грузоперевозки по М-12 и ЦКАД
По трассе М-12 («Восток») и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) можно будет запустить беспилотные грузоперевозки. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на портале правовой информации.
М-12 и ЦКАД включили в программу экспериментального правового режима, связанную с реализацией проекта «Беспилотные логистические коридоры».
В марте премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать вопрос о расширении сети беспилотных грузоперевозок на трассах М-12 «Восток» и М-4 «Дон». Отмечалось также, что Минтранс и Минфин должны будут предусмотреть в 2024 г. дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для беспилотных грузовиков на дороге М-11 «Нева».
14 июня 2023 г. по трассе М-11 «Нева» были запущены первые беспилотные грузоперевозки из Санкт-Петербурга в Москву. Сообщалось, что беспилотные грузоперевозки планируется также запустить на участках международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай, а также трассах М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон».
Проект «Беспилотные логистические коридоры» включен в перечень утвержденных кабмином инициатив социально-экономического развития до 2030 г. Инициатива оценивается примерно в 5,2 млрд руб. Ожидается, что к 2030 г. беспилотные перевозки будут организованы на 19 500 км федеральных дорог.