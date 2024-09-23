«Яндекс.Такси» в Грузии оштрафовали за «передачу персональных данных» в Россию
Ridetech Georgia предлагает пользователям услуги такси через приложения «Яндекс.Go» для пассажиров и «Яндекс.Про» для водителей. «В ходе проверки было установлено, что в процессе мониторинга интернет-соединения приложение подключалось к серверам, расположенным на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Компания была оштрафована на 4000 грузинских лари (около 135 000 руб. по состоянию на 23 сентября 2024 г.). Также PDPS было поручено обеспечить «прекращение передачи персональных данных с территории Грузии в Российскую Федерацию».
В сентябре 2023 г. в России вступил в силу закон о регулировании работы такси, согласно которому перевозчик должен хранить не менее шести месяцев сведения, содержащиеся в журнале заказов, предоставляя их по требованию правоохранительных органов.
За месяц до начала действия закона, 8 августа, власти Финляндии предписали «Яндексу» и нидерландской Ridetech International B. V. приостановить передачу и обработку данных пользователей, которые собираются в службе такси Yango, в Россию. Тогда такое решение вынес уполномоченный по защите данных Финляндии. Такое же решение вынесло Управление по защите данных Норвегии.
Представительство «Яндекса» заявило «Ведомостям» в августе 2023 г., что российские правоохранители не могут получать доступ к данным о поездках пользователей вне России. Уточнялось что данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах.