«Яндекс.Такси» в Грузии оштрафовали за «передачу персональных данных» в Россию

За месяц до начала действия закона, 8 августа, власти Финляндии предписали «Яндексу» и нидерландской Ridetech International B. V. приостановить передачу и обработку данных пользователей, которые собираются в службе такси Yango, в Россию. Тогда такое решение вынес уполномоченный по защите данных Финляндии. Такое же решение вынесло Управление по защите данных Норвегии.