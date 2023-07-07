ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов такси
Федеральная служба безопасности (ФСБ) получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Служба заказа легкового такси <...> предоставляет подразделению органа федеральной службы безопасности <...> круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», – говорится в постановлении.
В отдельных случаях ФСБ может обратиться в службу заказа такси за данными из электронного журнала регистрации заказов. Компания должна предоставить информацию в течение трех дней, если в запросе есть пометка «срочно», или в течение 10 дней, если такой пометки нет. Если агрегатор такси не может предоставить эти данные, то компания должна обосновать причину отказа, говорится в документе.
В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании работы такси. Документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю такси, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Кроме того, согласно принятому закону, перевозчик обязан в течение шести месяцев хранить данные о заказах и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.
В документе также отмечается, что у ФСБ появляется доступ к информационным системам и базам данных о заказах такси. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г., отдельные его положения – с 1 сентября 2025 г.