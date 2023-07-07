ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов такси

В отдельных случаях ФСБ может обратиться в службу заказа такси за данными из электронного журнала регистрации заказов. Компания должна предоставить информацию в течение трех дней, если в запросе есть пометка «срочно», или в течение 10 дней, если такой пометки нет. Если агрегатор такси не может предоставить эти данные, то компания должна обосновать причину отказа, говорится в документе.