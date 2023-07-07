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Общество

ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов такси

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации. 

«Служба заказа легкового такси <...> предоставляет подразделению органа федеральной службы безопасности <...> круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», – говорится в постановлении. 

В отдельных случаях ФСБ может обратиться в службу заказа такси за данными из электронного журнала регистрации заказов. Компания должна предоставить информацию в течение трех дней, если в запросе есть пометка «срочно», или в течение 10 дней, если такой пометки нет. Если агрегатор такси не может предоставить эти данные, то компания должна обосновать причину отказа, говорится в документе. 

В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании работы такси. Документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю такси, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Кроме того, согласно принятому закону, перевозчик обязан в течение шести месяцев хранить данные о заказах и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. 

В документе также отмечается, что у ФСБ появляется доступ к информационным системам и базам данных о заказах такси. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г., отдельные его положения – с 1 сентября 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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