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В России заблокировали почти 1500 фишинговых сайтов за неделю

Ведомости

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировал почти 1500 фишинговых сайтов за прошлую неделю, сообщается на официальном сайте центра.

«Специалисты ЦМУ ССОП выявили и устранили 193 нарушения маршрутизации трафика со стороны 119 организаций, <...> заблокировали 1496 фишинговых ресурсов», – говорится в сообщении.

Кроме того, заблокировано четыре сайта, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Специалисты центра также отразили 230 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, промышленного секторов, топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

За первое полугодие 2024 г. Роскомнадзор ограничил доступ к 33 800 фишинговым сайтам на основании решений судов и требований Генпрокуратуры. Согласно статистике службы, в 2023 г. ограничен доступ к 43 100 мошенническим ресурсам, в 2022 г. – к 13 800, а в 2021 г. только к 3100 сайтам, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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