В России заблокировали почти 1500 фишинговых сайтов за неделю
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировал почти 1500 фишинговых сайтов за прошлую неделю, сообщается на официальном сайте центра.
«Специалисты ЦМУ ССОП выявили и устранили 193 нарушения маршрутизации трафика со стороны 119 организаций, <...> заблокировали 1496 фишинговых ресурсов», – говорится в сообщении.
Кроме того, заблокировано четыре сайта, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Специалисты центра также отразили 230 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового, промышленного секторов, топливно-энергетического комплекса и операторов связи.
За первое полугодие 2024 г. Роскомнадзор ограничил доступ к 33 800 фишинговым сайтам на основании решений судов и требований Генпрокуратуры. Согласно статистике службы, в 2023 г. ограничен доступ к 43 100 мошенническим ресурсам, в 2022 г. – к 13 800, а в 2021 г. только к 3100 сайтам, писали «Ведомости».