Григоренко: число пользователей интернета в России выросло до 110 млн человек
За последние 26 лет число пользователей интернета в России увеличилось более чем в 100 раз и достигло 110 млн человек. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель аппарата правительства РФ, вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Ровно 26 лет назад в России впервые отметили День интернета. За это время количество пользователей интернета увеличилось более чем в 100 раз: с 1 млн человек до более чем 110 млн человек на сегодняшний день», – сказал Григоренко.
В прошлом году в День интернета 30 сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что в России интернетом ежедневно пользуются почти 100 млн человек, то есть в сто раз больше, чем в 1998 г. По его словам, к концу 2024 г. широкополосный доступ к интернету будет у 90% российских домохозяйств, для этого идет работа по строительству соответствующей инфраструктуры в населенных пунктах в удаленных и труднодоступных территориях.