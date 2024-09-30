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Григоренко: число пользователей интернета в России выросло до 110 млн человек

Ведомости

За последние 26 лет число пользователей интернета в России увеличилось более чем в 100 раз и достигло 110 млн человек. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель аппарата правительства РФ, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Ровно 26 лет назад в России впервые отметили День интернета. За это время количество пользователей интернета увеличилось более чем в 100 раз: с 1 млн человек до более чем 110 млн человек на сегодняшний день», – сказал Григоренко.

В прошлом году в День интернета 30 сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что в России интернетом ежедневно пользуются почти 100 млн человек, то есть в сто раз больше, чем в 1998 г. По его словам, к концу 2024 г. широкополосный доступ к интернету будет у 90% российских домохозяйств, для этого идет работа по строительству соответствующей инфраструктуры в населенных пунктах в удаленных и труднодоступных территориях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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