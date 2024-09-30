Григоренко: число пользователей интернета в России выросло до 110 млн человек

В прошлом году в День интернета 30 сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что в России интернетом ежедневно пользуются почти 100 млн человек, то есть в сто раз больше, чем в 1998 г. По его словам, к концу 2024 г. широкополосный доступ к интернету будет у 90% российских домохозяйств, для этого идет работа по строительству соответствующей инфраструктуры в населенных пунктах в удаленных и труднодоступных территориях.