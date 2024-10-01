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Россия запустит почти 300 спутников с покрытием дружественных стран

Ведомости

К концу 2027 г. планируется запустить почти 300 низкоорбитальных спутников, которые обеспечат стабильный доступ к быстрому интернету на территории не только России, но и дружественных государств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского экономического форума на тему «Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырех свобод».

По словам Мишустина, пробные запуски аппаратов уже были в 2023 г. и в мае 2024 г. Была успешно протестирована система лазерной связи и передачи данных между спутниками со скоростью уже до 10 гигабит в секунду на расстоянии в 1000 км. Была подтверждена работоспособность измерительного комплекса и аппаратуры навигации.

В ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин поручил выделить на наращивание спутниковой группировки 116 млрд руб. в ближайшее десятилетие. По его словам, таким образом будет решена задача обеспечения доступа к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. В мае были запущены первые три низкоорбитальных спутника связи со стандартом 5G NTN для связи с абонентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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