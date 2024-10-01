Россия запустит почти 300 спутников с покрытием дружественных стран
К концу 2027 г. планируется запустить почти 300 низкоорбитальных спутников, которые обеспечат стабильный доступ к быстрому интернету на территории не только России, но и дружественных государств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского экономического форума на тему «Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырех свобод».
По словам Мишустина, пробные запуски аппаратов уже были в 2023 г. и в мае 2024 г. Была успешно протестирована система лазерной связи и передачи данных между спутниками со скоростью уже до 10 гигабит в секунду на расстоянии в 1000 км. Была подтверждена работоспособность измерительного комплекса и аппаратуры навигации.
В ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин поручил выделить на наращивание спутниковой группировки 116 млрд руб. в ближайшее десятилетие. По его словам, таким образом будет решена задача обеспечения доступа к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. В мае были запущены первые три низкоорбитальных спутника связи со стандартом 5G NTN для связи с абонентами.