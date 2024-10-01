Россия запустит почти 300 спутников с покрытием дружественных стран

По словам Мишустина, пробные запуски аппаратов уже были в 2023 г. и в мае 2024 г. Была успешно протестирована система лазерной связи и передачи данных между спутниками со скоростью уже до 10 гигабит в секунду на расстоянии в 1000 км. Была подтверждена работоспособность измерительного комплекса и аппаратуры навигации.