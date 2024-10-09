Турция заблокировала Discord

Тунч пояснил, что имеется достаточно доказательств того, что на платформе нарушается законодательство Турции. В частности, речь идет о преступлениях, предусмотренных ст. 8/1 закона № 5651 «О регулировании Интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере»: подталкивание к самоубийству, сексуальное насилие над детьми, содействие употреблению наркотиков и распространение опасных для здоровья материалов.