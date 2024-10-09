Турция заблокировала Discord
Власти Турции приняли решение заблокировать доступ к мессенджеру Discord на территории страны. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в X.
«Ради нашего будущего мы стремимся защитить молодежь и детей от криминально вредных публикаций в социальных сетях и интернете. Мы никогда не допустим попыток подорвать основы нашей социальной структуры», – подчеркнул турецкий министр.
Суд Анкары постановил удалить все публикации платформы и заблокировать доступ к указанным URL-адресам из Турции.
Тунч пояснил, что имеется достаточно доказательств того, что на платформе нарушается законодательство Турции. В частности, речь идет о преступлениях, предусмотренных ст. 8/1 закона № 5651 «О регулировании Интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере»: подталкивание к самоубийству, сексуальное насилие над детьми, содействие употреблению наркотиков и распространение опасных для здоровья материалов.
8 октября Discord также был заблокирован в России. Как пояснили в Роскомнадзоре, причиной стало нарушение требований законодательства. Ведомство направило множество запросов удалить запрещенный контент, но ряд материалов так и остались неудаленными. Кроме того, компания проигнорировала предписание суда выплатить штраф в размере 6 млн руб. за неудаление противоправной информации.