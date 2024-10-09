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Турция заблокировала Discord

Ведомости

Власти Турции приняли решение заблокировать доступ к мессенджеру Discord на территории страны. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в X.

«Ради нашего будущего мы стремимся защитить молодежь и детей от криминально вредных публикаций в социальных сетях и интернете. Мы никогда не допустим попыток подорвать основы нашей социальной структуры», – подчеркнул турецкий министр.

Суд Анкары постановил удалить все публикации платформы и заблокировать доступ к указанным URL-адресам из Турции.

Тунч пояснил, что имеется достаточно доказательств того, что на платформе нарушается законодательство Турции. В частности, речь идет о преступлениях, предусмотренных ст. 8/1 закона № 5651 «О регулировании Интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере»: подталкивание к самоубийству, сексуальное насилие над детьми, содействие употреблению наркотиков и распространение опасных для здоровья материалов.

8 октября Discord также был заблокирован в России. Как пояснили в Роскомнадзоре, причиной стало нарушение требований законодательства. Ведомство направило множество запросов удалить запрещенный контент, но ряд материалов так и остались неудаленными. Кроме того, компания проигнорировала предписание суда выплатить штраф в размере 6 млн руб. за неудаление противоправной информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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