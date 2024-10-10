«Коммерсантъ»: «Одноклассники» намерены запустить сервис знакомств в 2025 году
Сервис будет ориентирован на пользователей, которые привыкли к «традиционным механикам знакомств и взаимодействия с другими людьми в интернете». Ресурс будет бесплатным с наличием платных опций, «привычных аудитории "Одноклассников"».
По словам собеседника издания, разрабатываемые для сервиса механики предназначены для тех, кто использует такие ресурсы, как LovePlanet и «Друг вокруг». В отличие от Tinder, на этих платформах можно обмениваться сообщениями без необходимости ставить взаимный лайк при просмотре анкет.
В ноябре 2021 г. VK запустил сервис «VK Знакомства» в мобильном приложении «В контакте», позволяющий анонимно выразить симпатию человеку на его странице в этой социальной сети. В случае если симпатия окажется взаимной, имя раскрывается. Увидеть имена всех проявивших симпатию можно при оформлении премиальной подписки. По данным «Коммерсанта», в августе 2024 г. месячная аудитория сервиса превысила 3,1 млн пользователей.
Кроме того, на Mail (также принадлежит VK) действует раздел знакомств, работающий на базе сервиса Mamba (VK принадлежит 28,35% АО «Мамба»). По итогам прошлого года аудитория Mamba составила около 70 млн человек.
По словам гендиректора сервиса знакомств на основе психологических тестов Twinby Вероники Яковлевой, создатели дейтинг-сервисов считают привлекательной взрослую аудиторию – у таких пользователей есть трудности со знакомствами и они обладают стабильной платежеспособностью. За них на рынке идет сильная конкуренция, поэтому Яковлева сочла странным запуск еще одного сервиса для знакомств. По ее словам, после ухода из РФ Tinder летом 2023 г. была потеряна именно молодая аудитория.
В сентябре ВЦИОМ опубликовал результаты телефонного опроса, согласно которому за последние шесть лет число россиян, пытавшихся найти себе пару на сайтах знакомств, выросло до 24% (против 19% в 2018 г.). Участие в исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
В январе 2024 г. «Ведомости» писали об увеличении на 6–10% уникальной месячной аудитории сервисов для знакомств в 2023 г. Скачивания дейтинговых приложений выросли на 5,4% – до 19,5 млн загрузок. После того как Tinder и Badoo ограничили доступ для россиян, пользователи перераспределились в основном в пользу сервисов Mamba и «VK Знакомства».