«Коммерсантъ»: «Одноклассники» намерены запустить сервис знакомств в 2025 году

По словам гендиректора сервиса знакомств на основе психологических тестов Twinby Вероники Яковлевой, создатели дейтинг-сервисов считают привлекательной взрослую аудиторию – у таких пользователей есть трудности со знакомствами и они обладают стабильной платежеспособностью. За них на рынке идет сильная конкуренция, поэтому Яковлева сочла странным запуск еще одного сервиса для знакомств. По ее словам, после ухода из РФ Tinder летом 2023 г. была потеряна именно молодая аудитория.