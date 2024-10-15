VK запустит грантовую программу для видеоблогеров
Общий объем грантов составит 100 млн руб. Претендовать на них смогут блогеры – индивидуальные предприниматели с аудиторией в 1000 подписчиков и больше. Претенденты на поддержку должны создавать нерекламные горизонтальные видео длительностью от 10 минут. По данным источника, предпочтения будут отдавать авторам роликов с развлекательно-образовательным контентом в формате «how to» («как что-то сделать»). Таким образом платформа хочет замещать YouTube.
Получателей и объемы конкретных грантов определит координационный совет, в который войдут дизайнер Артемий Лебедев, видеоблогер и певец Влад А4, стилист Александр Рогов, рэпер Эльдар Джарахов, продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Заир Юсупов, топ-менеджмент VK и другие. По итогам реализации проекта автор обязан выполнить KPI по количеству роликов и приросту подписчиков.
6 августа стало известно, что сервисы «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний в России. Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий видеохостинга RuTube среди россиян старше 12 лет в июне 2024 г. выросла в 2,1 раза к аналогичному периоду 2023 г. до 4,4 млн человек, писали «Ведомости» со ссылкой на данные компании Mediascope 6 августа.
9 августа сервис коротких видео «VK Клипы» впервые обошел TikTok по охвату аудитории. В июне число пользователей «VK Клипов» достигло 66,6 млн, TikTok – 64,3 млн пользователей.
Российские власти сообщили о замедлении работы YouTube в России в июле. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщал о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. Отмечалось, что примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ.