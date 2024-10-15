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VK запустит грантовую программу для видеоблогеров

Ведомости

Холдинг VK запустит грантовую программу для видеоблогеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в компании, информацию которого подтвердили в пресс-службе холдинга.

Общий объем грантов составит 100 млн руб. Претендовать на них смогут блогеры – индивидуальные предприниматели с аудиторией в 1000 подписчиков и больше. Претенденты на поддержку должны создавать нерекламные горизонтальные видео длительностью от 10 минут. По данным источника, предпочтения будут отдавать авторам роликов с развлекательно-образовательным контентом в формате «how to» («как что-то сделать»). Таким образом платформа хочет замещать YouTube.

Получателей и объемы конкретных грантов определит координационный совет, в который войдут дизайнер Артемий Лебедев, видеоблогер и певец Влад А4, стилист Александр Рогов, рэпер Эльдар Джарахов, продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Заир Юсупов, топ-менеджмент VK и другие. По итогам реализации проекта автор обязан выполнить KPI по количеству роликов и приросту подписчиков.

6 августа стало известно, что сервисы «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний в России. Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий видеохостинга RuTube среди россиян старше 12 лет в июне 2024 г. выросла в 2,1 раза к аналогичному периоду 2023 г. до 4,4 млн человек, писали «Ведомости» со ссылкой на данные компании Mediascope 6 августа.

9 августа сервис коротких видео «VK Клипы» впервые обошел TikTok по охвату аудитории. В июне число пользователей «VK Клипов» достигло 66,6 млн, TikTok – 64,3 млн пользователей.

Российские власти сообщили о замедлении работы YouTube в России в июле. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщал о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. Отмечалось, что примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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