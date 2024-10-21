«Известия»: в 2024 году в сеть слили 286 млн уникальных телефонных номеров

DLBI 10 октября сообщал, что персональные данные клиентов сети ресторанов быстрого питания Burger King попали в открытый доступ. Всего в сеть утекли, как утверждается, 5 627 676 строк информации за период времени с 31 мая 2018 г. по 25 августа 2024 г. Данные содержат имена, телефоны (4 886 993 уникальных номера), адреса электронной почты (3 163 628 уникальных адресов), дату рождения, пол, город, любимую категорию/блюдо, дату заказа клиентов. Представитель Burger King тогда сообщил «Ведомостям», что в результате хакерской атаки на платформу автоматизации маркетинга Mindbox в открытом доступе предположительно появились персональные данные пользователей нескольких компаний, в числе которых могут быть данные клиентов Burger King.