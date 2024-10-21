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«Известия»: в 2024 году в сеть слили 286 млн уникальных телефонных номеров

Ведомости

За три квартала 2024 г. в сеть слили 286 млн уникальных телефонных номеров и 96 млн адресов электронной почты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence).

За январь – сентябрь 2023 г. было скомпрометировано 213 млн уникальных клиентских записей.

Лидерами по числу утечек в 2024 г. стал сектор электронной коммерции (39% от всех попавших в открытый доступ данных). На втором месте – аптеки и медицинские сервисы (10%). Третье место заняли финансовые услуги (9%), а четвертое – ритейлеры (8%). При этом по объему слитых данных лидирует финансовый сектор, на который пришлось 42% утекших данных.

DLBI 10 октября сообщал, что персональные данные клиентов сети ресторанов быстрого питания Burger King попали в открытый доступ. Всего в сеть утекли, как утверждается, 5 627 676 строк информации за период времени с 31 мая 2018 г. по 25 августа 2024 г. Данные содержат имена, телефоны (4 886 993 уникальных номера), адреса электронной почты (3 163 628 уникальных адресов), дату рождения, пол, город, любимую категорию/блюдо, дату заказа клиентов. Представитель Burger King тогда сообщил «Ведомостям», что в результате хакерской атаки на платформу автоматизации маркетинга Mindbox в открытом доступе предположительно появились персональные данные пользователей нескольких компаний, в числе которых могут быть данные клиентов Burger King.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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