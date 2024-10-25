OpenAI может выпустить новую модель искусственного интеллекта к декабрю
OpenAI планирует выпустить новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Orion к декабрю – примерно к двухлетию ChatGPT. Об этом сообщает The Verge.
Источник издания пояснил, что, в отличие от последних двух моделей OpenAI, GPT-4o и o1, Orion изначально не будет широко доступен через ChatGPT. Вместо этого OpenAI планирует предоставить доступ, в первую очередь, компаниям, с которыми она тесно сотрудничает, чтобы они могли создавать собственные продукты и функции.
Другой источник сообщил The Verge, что инженеры Microsoft – главного партнера OpenAI по внедрению моделей ИИ – готовятся разместить Orion в Azure уже в ноябре. Хотя внутри OpenAI Orion считается преемником GPT-4, неясно, будет ли компания называть его GPT-5. План выпуска может измениться и сдвинуться.
Один из руководителей OpenAI заявил, что Orion потенциально в 100 раз мощнее, чем GPT-4. При этом он не связан с моделью o1, которую OpenAI выпустила в сентябре. Цель компании: со временем объединить свои большие языковые модели для создания еще более мощной модели, которую в конечном итоге можно будет назвать общим искусственным интеллектом, или AGI (artificial general intelligence).
26 сентября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что OpenAI обсуждает реструктуризацию с целью превращения в коммерческий бизнес для привлечения финансирования и возможность предоставления сооснователю и гендиректору Сэму Альтману 7% акций компании. 17 ноября 2023 г. Альтман был уволен из OpenAI. Решение было принято советом директоров, в качестве причины увольнения Альтмана руководство компании назвало недостаточную искренность и открытость в коммуникации. По решению совета должность председателя совета директоров также покинул Грег Брокман. 22 ноября стало известно о возвращении Альтмана в компанию в качестве генерального директора с новым советом директоров. К работе вернулся и Брокман. В марте после проведения юридической проверки Альтману разрешили вернуться в совет директоров OpenAI.