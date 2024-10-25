OpenAI может выпустить новую модель искусственного интеллекта к декабрю

26 сентября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что OpenAI обсуждает реструктуризацию с целью превращения в коммерческий бизнес для привлечения финансирования и возможность предоставления сооснователю и гендиректору Сэму Альтману 7% акций компании. 17 ноября 2023 г. Альтман был уволен из OpenAI. Решение было принято советом директоров, в качестве причины увольнения Альтмана руководство компании назвало недостаточную искренность и открытость в коммуникации. По решению совета должность председателя совета директоров также покинул Грег Брокман. 22 ноября стало известно о возвращении Альтмана в компанию в качестве генерального директора с новым советом директоров. К работе вернулся и Брокман. В марте после проведения юридической проверки Альтману разрешили вернуться в совет директоров OpenAI.