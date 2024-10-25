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OpenAI может выпустить новую модель искусственного интеллекта к декабрю

Ведомости

OpenAI планирует выпустить новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Orion к декабрю – примерно к двухлетию ChatGPT. Об этом сообщает The Verge.

Источник издания пояснил, что, в отличие от последних двух моделей OpenAI, GPT-4o и o1, Orion изначально не будет широко доступен через ChatGPT. Вместо этого OpenAI планирует предоставить доступ, в первую очередь, компаниям, с которыми она тесно сотрудничает, чтобы они могли создавать собственные продукты и функции.

Другой источник сообщил The Verge, что инженеры Microsoft – главного партнера OpenAI по внедрению моделей ИИ – готовятся разместить Orion в Azure уже в ноябре. Хотя внутри OpenAI Orion считается преемником GPT-4, неясно, будет ли компания называть его GPT-5. План выпуска может измениться и сдвинуться.

Один из руководителей OpenAI заявил, что Orion потенциально в 100 раз мощнее, чем GPT-4. При этом он не связан с моделью o1, которую OpenAI выпустила в сентябре. Цель компании: со временем объединить свои большие языковые модели для создания еще более мощной модели, которую в конечном итоге можно будет назвать общим искусственным интеллектом, или AGI (artificial general intelligence).

26 сентября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что OpenAI обсуждает реструктуризацию с целью превращения в коммерческий бизнес для привлечения финансирования и возможность предоставления сооснователю и гендиректору Сэму Альтману 7% акций компании. 17 ноября 2023 г. Альтман был уволен из OpenAI. Решение было принято советом директоров, в качестве причины увольнения Альтмана руководство компании назвало недостаточную искренность и открытость в коммуникации. По решению совета должность председателя совета директоров также покинул Грег Брокман. 22 ноября стало известно о возвращении Альтмана в компанию в качестве генерального директора с новым советом директоров. К работе вернулся и Брокман. В марте после проведения юридической проверки Альтману разрешили вернуться в совет директоров OpenAI.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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