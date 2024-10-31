ФАС обязала МТС и «Мегафон» прекратить взимать допплату с абонентов в Крыму
«Служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство», — пояснили в ФАС.
Еще в конце лета ведомство возбудило дела в отношении операторов «большой тройки» за неисполнение ранее предписанных требований об отмене дополнительной платы для своих абонентов за использование связи на территориях Крыма и Севастополя. В ФАС установили, что взимание допсредств без какой-либо веской причины является незаконным.
При этом ПАО «Вымпелком» («Билайн») также было признано нарушившим антимонопольное законодательство, но позже компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января следующего года. В итоге предписание оператору выдано не было.
16 июля «Ведомости» писали об ужесточении правил продажи сим-карт и оплаты сотовой связи. Пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту станет возможно после проверки паспортных данных по базе МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия. Соответствующие поправки в закон «О связи», разработанные Минцифры, сейчас проходят межведомственное согласование.