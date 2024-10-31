ФАС обязала МТС и «Мегафон» прекратить взимать допплату с абонентов в Крыму

При этом ПАО «Вымпелком» («Билайн») также было признано нарушившим антимонопольное законодательство, но позже компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января следующего года. В итоге предписание оператору выдано не было.