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ФАС обязала МТС и «Мегафон» прекратить взимать допплату с абонентов в Крыму

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба обязала МТС и «Мегафон» прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму, говорится в Telegram-канале антимонопольного органа.

«Служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство», — пояснили в ФАС.

Еще в конце лета ведомство возбудило дела в отношении операторов «большой тройки» за неисполнение ранее предписанных требований об отмене дополнительной платы для своих абонентов за использование связи на территориях Крыма и Севастополя. В ФАС установили, что взимание допсредств без какой-либо веской причины является незаконным.

При этом ПАО «Вымпелком» («Билайн») также было признано нарушившим антимонопольное законодательство, но позже компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января следующего года. В итоге предписание оператору выдано не было.

Кроме того, дополнительную плату добровольно отменили ООО «Т2 Мобайл» (Теле2) и ООО «ВТБ Мобайл», а также крымские операторы ООО «К-телеком» и ООО «КТК-телеком».

16 июля «Ведомости» писали об ужесточении правил продажи сим-карт и оплаты сотовой связи. Пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту станет возможно после проверки паспортных данных по базе МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия. Соответствующие поправки в закон «О связи», разработанные Минцифры, сейчас проходят межведомственное согласование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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