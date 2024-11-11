Путин поручил «Росатому» рассмотреть ввод АЭС на Дальнем Востоке к 2032 году

Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации «Росатом» рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций к 2032 г. Об этом стало известно из перечня поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.