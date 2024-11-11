Путин поручил «Росатому» рассмотреть ввод АЭС на Дальнем Востоке к 2032 году
Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации «Росатом» рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций к 2032 г. Об этом стало известно из перечня поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.
Ответственным за выполнение поручения назначен глава «Росатома» Алексей Лихачев. Доклад по возможностям ввода в эксплуатацию должен быть представлен не позднее 1 марта 2025 г.
Совещание, по итогам которого президент утвердил поручение, состоялось 4 сентября 2024 г.
В ноябре стало известно, что уставный капитал АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» был увеличен в 2,3 раза до 7,4 млрд руб.
Для этого еще в начале сентября в обращение были выпущены более 4 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. До этого уставной капитал общества составлял 3,29 млрд руб.
В мае «Росатом» и власти Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве по строительству атомной станции малой мощности в республике.