ФАС: «Мегафон» отменит наценку на услуги связи в Крыму и Севастополе

В конце октября ФАС признала МТС, «Мегафон» и «Билайн» нарушившими антимонопольное законодательство из-за установления дополнительной платы для абонентов, приезжавших в Крым и Севастополь из других регионов России. В частности, федеральные компании накручивали цены за использование гигабайта интернет-трафика на полуострове от 140 до 2200 руб. Как установила ФАС, самую большую наценку за доступ в интернет для своих абонентов в Крыму взимал «Мегафон».