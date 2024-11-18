ФАС: «Мегафон» отменит наценку на услуги связи в Крыму и Севастополе
«Компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 г. <…> Во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана», – говорится в сообщении.
В ФАС добавили, что считают срок отмены роуминга «технически обусловленным».
В конце октября ФАС признала МТС, «Мегафон» и «Билайн» нарушившими антимонопольное законодательство из-за установления дополнительной платы для абонентов, приезжавших в Крым и Севастополь из других регионов России. В частности, федеральные компании накручивали цены за использование гигабайта интернет-трафика на полуострове от 140 до 2200 руб. Как установила ФАС, самую большую наценку за доступ в интернет для своих абонентов в Крыму взимал «Мегафон».