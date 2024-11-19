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Минцифры обсуждает с операторами запрет на отправку sms во время звонка

Ведомости

Минцифры обсуждает с операторами связи запрет на отправку sms-сообщений во время звонка. Это должно предотвратить возможное мошенническое воздействие на клиентов и передачу конфиденциальной информации, например, раскрытие полученных на телефон кодов. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», совместно организованной «Ведомостями» и «Билайном».

«Минцифры обсуждает с операторами вероятность запрета отправки sms в момент голосового соединения. Можно настроить правила на сетях операторов, чтобы эти sms приходили после звонка», – сказал Шадаев.

По словам министра, сейчас обсуждается пакет из 30 мер по антифроду. Запрет на отправку sms в момент звонка может стать одной из норм, которые будут оформлены в законопроект.

Помимо готовящегося законопроекта в нацпроекте «Экономика данных», который должен начать действовать со следующего года, предусмотрено функционирование единой системы борьбы с кибермошенничеством, сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов. По его словам, преступники консолидируются в разных средах и в ответ на их действия Минцифры совместно с МВД, ЦБ и другими заинтересованными игроками рынка собирается создать единую платформу. Она будет агрегировать в себе уже действующую систему «Антифрод» по борьбе с мошенническими звонками, систему «Антифишинг» по противодействию подменным сайтам, систему «Мультисканер» для проверки гражданами ресурсов на наличие вирусов, «ФинЦЕРТ» по обмену данными об актуальных атаках, а также системы защиты банков и операторов связи. Платформа в перспективе также сможет бороться с мошенническими звонками в мессенджерах и дипфейками, указал замминистра.

«Наша задача собрать все сценарии и в онлайн-режиме обеспечить противодействие», – заявил Шойтов.

15 октября «Ведомости» писали со ссылкой на данные департамента киберразведки Threat Intelligence компании F.A.С.С.T. (бывшая Group IB), что за девять месяцев 2024 г. на андеграундных интернет-форумах и в тематических Telegram-каналах было опубликовано 210 баз с данными клиентов российских компаний. Это на 37,25% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г. (153 базы).

В начале сентября заместитель начальника Следственного департамента МВД Даниил Филиппов сообщил, что за первые семь месяцев 2024 г. было зарегистрировано 577 000 IT-преступлений, из которых 437 000 – мошенничество и хищения. На тот момент ущерб от этих преступлений составлял 99 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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