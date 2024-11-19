Минцифры обсуждает с операторами запрет на отправку sms во время звонка

Помимо готовящегося законопроекта в нацпроекте «Экономика данных», который должен начать действовать со следующего года, предусмотрено функционирование единой системы борьбы с кибермошенничеством, сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов. По его словам, преступники консолидируются в разных средах и в ответ на их действия Минцифры совместно с МВД, ЦБ и другими заинтересованными игроками рынка собирается создать единую платформу. Она будет агрегировать в себе уже действующую систему «Антифрод» по борьбе с мошенническими звонками, систему «Антифишинг» по противодействию подменным сайтам, систему «Мультисканер» для проверки гражданами ресурсов на наличие вирусов, «ФинЦЕРТ» по обмену данными об актуальных атаках, а также системы защиты банков и операторов связи. Платформа в перспективе также сможет бороться с мошенническими звонками в мессенджерах и дипфейками, указал замминистра.