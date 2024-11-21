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VK за девять месяцев увеличил выручку на 21%

Ведомости

Технологический холдинг VK за девять месяцев 2024 г. увеличил выручку на 21% до 109,6 млрд руб. по отношению к аналогичному периоду за прошлый год, говорится в сообщении компании.

Как сообщили в компании, основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы. Она увеличилась на 19% до 65,9 млрд руб. Выручка от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса за девять месяцев выросла на 27%. Нерекламная выручка выросла на 25% до 43,8 млрд руб. Самым быстрорастущим в холдинге остался сегмент «Технологии для бизнеса», за указанный период выручка в нем увеличилась на 60%. Выручка VK за III квартал 2024 г. увеличилась на 19% по сравнению с III кварталом 2023 г. Тогда она составила 39,4 млрд руб.

В III квартале 2024 г. популярность социальной платформы продолжила расти, «В контакте» привлекла дополнительно 3,1 млн пользователей, достигнув общей аудитории в 88,1 млн человек.

«VK Видео» увеличило ежедневные просмотры на 48,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 2,6 млрд просмотров в день. В «VK Клипы» количество ежедневных просмотров выросло в 2,6 раза и достигло 2,5 млрд.

В августе холдинг сообщил, что выручка VK по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь – июнь 2024 г. выросла на 23% до 70,2 млрд руб. Главным источником роста также стала онлайн-реклама, выручка от которой возросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 42 млрд руб. Выручка компании за II квартал 2024 г. увеличилась на 21% по сравнению со II кварталом 2023 г., до 36,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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