VK за девять месяцев увеличил выручку на 21%

Как сообщили в компании, основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы. Она увеличилась на 19% до 65,9 млрд руб. Выручка от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса за девять месяцев выросла на 27%. Нерекламная выручка выросла на 25% до 43,8 млрд руб. Самым быстрорастущим в холдинге остался сегмент «Технологии для бизнеса», за указанный период выручка в нем увеличилась на 60%. Выручка VK за III квартал 2024 г. увеличилась на 19% по сравнению с III кварталом 2023 г. Тогда она составила 39,4 млрд руб.