VK за девять месяцев увеличил выручку на 21%
Как сообщили в компании, основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы. Она увеличилась на 19% до 65,9 млрд руб. Выручка от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса за девять месяцев выросла на 27%. Нерекламная выручка выросла на 25% до 43,8 млрд руб. Самым быстрорастущим в холдинге остался сегмент «Технологии для бизнеса», за указанный период выручка в нем увеличилась на 60%. Выручка VK за III квартал 2024 г. увеличилась на 19% по сравнению с III кварталом 2023 г. Тогда она составила 39,4 млрд руб.
В III квартале 2024 г. популярность социальной платформы продолжила расти, «В контакте» привлекла дополнительно 3,1 млн пользователей, достигнув общей аудитории в 88,1 млн человек.
«VK Видео» увеличило ежедневные просмотры на 48,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 2,6 млрд просмотров в день. В «VK Клипы» количество ежедневных просмотров выросло в 2,6 раза и достигло 2,5 млрд.
В августе холдинг сообщил, что выручка VK по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь – июнь 2024 г. выросла на 23% до 70,2 млрд руб. Главным источником роста также стала онлайн-реклама, выручка от которой возросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 42 млрд руб. Выручка компании за II квартал 2024 г. увеличилась на 21% по сравнению со II кварталом 2023 г., до 36,4 млрд руб.