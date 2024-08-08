Выручка VK по МСФО за первую половину 2024 года увеличилась на 23%

Российские власти сообщили о замедлении работы YouTube в России в июле. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») заявлял о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. Отмечалось, что примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в России.