Выручка VK по МСФО за первую половину 2024 года увеличилась на 23%
Выручка компании достигла 70,2 млрд руб. Главным источником роста стала онлайн-реклама, выручка от которой возросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 42 млрд руб.
Выручка компании за второй квартал 2024 г. увеличилась на 21% по сравнению со вторым кварталом 2023 г., до 36,4 млрд руб.
Российские власти сообщили о замедлении работы YouTube в России в июле. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») заявлял о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. Отмечалось, что примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в России.
В Google же сообщили, что сбои в работе YouTube в России не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.