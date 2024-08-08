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Выручка VK по МСФО за первую половину 2024 года увеличилась на 23%

Ведомости

Выручка технологического холдинга VK по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь – июнь 2024 г. выросла на 23%, следует из отчетности компании.

Выручка компании достигла 70,2 млрд руб. Главным источником роста стала онлайн-реклама, выручка от которой возросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 42 млрд руб.

Выручка компании за второй квартал 2024 г. увеличилась на 21% по сравнению со вторым кварталом 2023 г., до 36,4 млрд руб.

6 августа сервисы «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний в России после замедления видеохостинга YouTube.

Сервис VK находился на втором месте по скачиваниям среди бесплатных приложений в магазине App Store, RuTube в том же рейтинге занимал третью строчку. Согласно «топу» Google Play, RuTube занимал первую строчку рейтинга, «VK Видео» – третье место.

Российские власти сообщили о замедлении работы YouTube в России в июле. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») заявлял о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. Отмечалось, что примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в России. 

В Google же сообщили, что сбои в работе YouTube в России не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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