Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Широко доступен Telegram стал в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в России) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости». В июле прошлого года Telegram впервые попал в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив только VK и YouTube.