Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за неудаление запрещенной информации
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн руб. за неудаление информации, которая запрещена на территории России. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.13.41 КоАП РФ <...>. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн руб.», – говорится в сообщении.
Широко доступен Telegram стал в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в России) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости». В июле прошлого года Telegram впервые попал в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив только VK и YouTube.