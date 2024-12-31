Дуров объяснил блокировку Telegram-каналов российских СМИ в ЕС
Блокировка каналов российских СМИ в Telegram на территории Евросоюза связана с соблюдением санкций, а также европейского закона о цифровых услугах (DSA), заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
Вместе с тем, отметил он, каналы западных СМИ в Telegram все еще доступны для пользователей из России.
«Кто бы мог подумать, что в 2025 г. российские пользователи Telegram будут иметь больше свободы, чем европейские», – удивился Дуров.
29 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны Запада в том, что они добились блокировки каналов российских средств массовых информации в Telegram в рамках подавления любых форм инакомыслия.
Она пояснила, что пользователям Telegram в ЕС больше недоступны каналы «РИА Новости», «Известий», RT и других российских СМИ. Также Захарова призвала профильные международные организации отреагировать на произошедшее.