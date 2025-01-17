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Норвегия и США подписали соглашение по запуску ракет-носителей

Ведомости

Норвегия и США подписали соглашение, которое облегчит запуск американских ракет-носителей и спутников с норвежского космодрома Андёйа. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

Договор станет основой для укрепления сотрудничества с США и НАТО в области политики безопасности в космической сфере и способствует развитию двусторонних отношений Осло с Вашингтоном. Министр промышленности Норвегии Сесилия Мирсет отметила, что соглашение является важным шагом к тому, чтобы сделать норвежский космодром одним из самых привлекательных мест в мире для запуска спутников.

«Это важное соглашение для норвежской безопасности. Космос приобретает все большее значение для оборонного сотрудничества, Андёйя представляет большую ценность как для Норвегии, так и для наших союзников», – отметил норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Аналогичные соглашения США заключили, в том числе, с Австралией, Новой Зеландией и Великобританией.

5 декабря Bloomberg сообщил, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) откладывает высадку на Луну до 2027 г., так как необходимо устранить критические проблемы с безопасностью оборудования. В рамках реализации проекта «Артемида II» экипаж из четырех человек должен высадиться на Луне впервые за 50 лет после первой высадки человека на спутник Земли. Планировалось, что проект реализуют до апреля 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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