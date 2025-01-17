Норвегия и США подписали соглашение по запуску ракет-носителей

5 декабря Bloomberg сообщил, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) откладывает высадку на Луну до 2027 г., так как необходимо устранить критические проблемы с безопасностью оборудования. В рамках реализации проекта «Артемида II» экипаж из четырех человек должен высадиться на Луне впервые за 50 лет после первой высадки человека на спутник Земли. Планировалось, что проект реализуют до апреля 2026 г.