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В работе Steam произошел сбой

Ведомости

Со вчерашнего дня на территории России фиксируются сбои в работе сервиса Steam, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Роскомнадзор рассказал ТАСС, что проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса. Жалобы пользователей приходили не только из России, но и из Германии, США и Великобритании. Пик жалоб россиян пришелся на 14:36 мск. К этому моменту о сбое заявили 1800 пользователей.

В работе Steam фиксировался глобальный сбой 20 декабря 2024 г. Тогда сообщения поступали из США, Италии и Германии.

В феврале 2024 г. Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов. В надзорной службе пояснили, что после включения ссылки в реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы.

10 октября Роскомнадзор сообщил «Ведомостям», что в отношении платформы вводить ограничения не планируют. В адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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