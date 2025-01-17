В работе Steam произошел сбой

Роскомнадзор рассказал ТАСС, что проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса. Жалобы пользователей приходили не только из России, но и из Германии, США и Великобритании. Пик жалоб россиян пришелся на 14:36 мск. К этому моменту о сбое заявили 1800 пользователей.