В работе Steam произошел сбой
Со вчерашнего дня на территории России фиксируются сбои в работе сервиса Steam, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Роскомнадзор рассказал ТАСС, что проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса. Жалобы пользователей приходили не только из России, но и из Германии, США и Великобритании. Пик жалоб россиян пришелся на 14:36 мск. К этому моменту о сбое заявили 1800 пользователей.
В работе Steam фиксировался глобальный сбой 20 декабря 2024 г. Тогда сообщения поступали из США, Италии и Германии.
В феврале 2024 г. Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов. В надзорной службе пояснили, что после включения ссылки в реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы.
10 октября Роскомнадзор сообщил «Ведомостям», что в отношении платформы вводить ограничения не планируют. В адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации.