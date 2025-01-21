«Ростелеком» сообщил об утечке данных у одного из подрядчиков

По его словам, «Ростелеком» предпринял меры по устранению угроз. Сейчас изучается содержимое базы данных, чтобы определить, какая часть из них была скомпрометирована и относится ли она к компании. По предварительной информации, утечки особо чувствительных персональных данных не было. При этом представитель компании порекомендовал пользователям сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию.