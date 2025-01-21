«Ростелеком» сообщил об утечке данных у одного из подрядчиков
«Ростелеком» в ответ на сообщения о возможной утечке данных сообщил о вероятной утечке из инфраструктуры одного из своих подрядчиков. Об этом заявил «Ведомостям» представитель компании.
По его словам, «Ростелеком» предпринял меры по устранению угроз. Сейчас изучается содержимое базы данных, чтобы определить, какая часть из них была скомпрометирована и относится ли она к компании. По предварительной информации, утечки особо чувствительных персональных данных не было. При этом представитель компании порекомендовал пользователям сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию.
20 января ряд Telegram-каналов сообщили о вероятной утечке данных у «Ростелекома». В частности, Telegram-канал «Утечки информации» писал, что были скомпрометированы базы данных с доменов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Утверждалось, что утечка затронула 154 000 email-адресов и 101 000 телефонных номеров.
В декабре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на отчет «Инфосистемы джет» о киберугрозах за прошлый год писали, что в даркнет-форумы и Telegram-каналы хакерской или мошеннической тематики слиты данные 59% российских компаний. В топ самых атакуемых отраслей включены финансовые организации, IT-компании и компании в сфере недвижимости.