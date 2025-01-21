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Хакерская атака на «Ростелеком» не затронула данные пользователей «Госуслуг»

Специалисты работают над усилением защиты инфраструктуры, сообщили в Минцифры
Ведомости

Атака на инфраструктуру подрядчика «Ростелекома» не затронула «Госуслуги», данные пользователей в безопасности. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Сегодня на инфраструктуру подрядчика "Ростелекома" была совершена хакерская атака. Она никак не затронула "Госуслуги". Все данные портала находятся под надежной защитой», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что упомянутые в анонимных сообщениях интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания клиентов-физлиц, на них не хранятся и не обрабатываются персональные данные. Уточняется, что для защиты систем «Ростелекома» используется несколько дополняющих друг друга мер безопасности. 

«Мы совместно с “Ростелекомом” уже работаем над усилением защиты этой части инфраструктуры. Находимся с коллегами на связи. Все необходимые меры приняты, проводится подробное расследование», – заключили в Минцифры.

20 января анонимные Telegram-каналы сообщили о вероятной утечке данных у «Ростелекома». По информации Telegram-канала «Утечки информации», были скомпрометированы базы данных с доменов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Утечка коснулась около 154 000 email-адресов и свыше 100 000 телефонных номеров. 

21 января представитель «Ростелекома» сообщил «Ведомостям» о вероятной утечке из инфраструктуры одного из своих подрядчиков. В Роскомнадзоре сообщили, что в ведомство не поступало сообщений об утечке в «Ростелекоме».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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