Хакерская атака на «Ростелеком» не затронула данные пользователей «Госуслуг»Специалисты работают над усилением защиты инфраструктуры, сообщили в Минцифры
Атака на инфраструктуру подрядчика «Ростелекома» не затронула «Госуслуги», данные пользователей в безопасности. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
«Сегодня на инфраструктуру подрядчика "Ростелекома" была совершена хакерская атака. Она никак не затронула "Госуслуги". Все данные портала находятся под надежной защитой», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что упомянутые в анонимных сообщениях интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания клиентов-физлиц, на них не хранятся и не обрабатываются персональные данные. Уточняется, что для защиты систем «Ростелекома» используется несколько дополняющих друг друга мер безопасности.
«Мы совместно с “Ростелекомом” уже работаем над усилением защиты этой части инфраструктуры. Находимся с коллегами на связи. Все необходимые меры приняты, проводится подробное расследование», – заключили в Минцифры.
20 января анонимные Telegram-каналы сообщили о вероятной утечке данных у «Ростелекома». По информации Telegram-канала «Утечки информации», были скомпрометированы базы данных с доменов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Утечка коснулась около 154 000 email-адресов и свыше 100 000 телефонных номеров.