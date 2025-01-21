Хакерская атака на «Ростелеком» не затронула данные пользователей «Госуслуг»

В ведомстве добавили, что упомянутые в анонимных сообщениях интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания клиентов-физлиц, на них не хранятся и не обрабатываются персональные данные. Уточняется, что для защиты систем «Ростелекома» используется несколько дополняющих друг друга мер безопасности.