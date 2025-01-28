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Трамп заявил о заинтересованности Microsoft в покупке TikTok

Ведомости

Корпорация Microsoft ведет переговоры о приобретении американского подразделения TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет агентство Bloomberg.

«Я бы сказал, что да, – сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, когда его спросили, ведет ли Microsoft переговоры о покупке приложения. – К TikTok большой интерес».

27 января Трамп выступил перед законодателями-республиканцами во Флориде, упомянув о продолжающихся переговорах о будущем TikTok.

«Посмотрим, что произойдет. На него будет претендовать много людей, и если мы сможем сохранить все эти голоса и все рабочие места, и Китай не будет в этом участвовать, мы не хотим, чтобы Китай был вовлечен, но посмотрим, что произойдет», – заявил президент США.

20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране, если китайская материнская компания ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент Джо Байден подписал отдельный закон, который запрещает сервис в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истек 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

17 января Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране по соображениям национальной безопасности, после этого сервис перестал работать в Штатах. В итоге отключение длилось менее суток – сервис начал восстанавливать работу после того, как Трамп пообещал издать указ, который позволит приложению продолжить работу в США. Президент США предоставил ByteDance 75-дневную отсрочку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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