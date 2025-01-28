Трамп заявил о заинтересованности Microsoft в покупке TikTok
«Я бы сказал, что да, – сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, когда его спросили, ведет ли Microsoft переговоры о покупке приложения. – К TikTok большой интерес».
27 января Трамп выступил перед законодателями-республиканцами во Флориде, упомянув о продолжающихся переговорах о будущем TikTok.
«Посмотрим, что произойдет. На него будет претендовать много людей, и если мы сможем сохранить все эти голоса и все рабочие места, и Китай не будет в этом участвовать, мы не хотим, чтобы Китай был вовлечен, но посмотрим, что произойдет», – заявил президент США.
20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране, если китайская материнская компания ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент Джо Байден подписал отдельный закон, который запрещает сервис в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истек 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
17 января Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране по соображениям национальной безопасности, после этого сервис перестал работать в Штатах. В итоге отключение длилось менее суток – сервис начал восстанавливать работу после того, как Трамп пообещал издать указ, который позволит приложению продолжить работу в США. Президент США предоставил ByteDance 75-дневную отсрочку.