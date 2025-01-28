Трамп заявил о заинтересованности Microsoft в покупке TikTok

«Посмотрим, что произойдет. На него будет претендовать много людей, и если мы сможем сохранить все эти голоса и все рабочие места, и Китай не будет в этом участвовать, мы не хотим, чтобы Китай был вовлечен, но посмотрим, что произойдет», – заявил президент США.