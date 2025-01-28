Путин поручил открыть небо для гражданских беспилотников
Президент России Владимир Путин поручил открыть небо для гражданских беспилотников в тех регионах, где это безопасно и «где для этого есть другие необходимые условия». Это произошло в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации.
«При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности, это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции», – сказал президент. Он подчеркнул, что это «чувствительный» вопрос, но «надо идти вперед и что-то делать».
Глава государства предложил установить новый класс воздушного пространства для упрощенного использования БПЛА, определить для беспилотников конкретные высоты полетов, а доступ к таким воздушных эшелонам для отдельных типов дронов и требования к технической эксплуатации устройств максимально упростить.
11 ноября 2024 г. власти ввели в Нижегородской области экспериментальный правовой режим для полетов дронов. Это позволит обеспечить безопасное внедрение БПЛА в различных отраслях экономики.
В июне 2023 г. правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030–2035 гг. В течение 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. В стратегии определены пять ключевых направлений. В частности, это разработка и серийное производство отечественных беспилотных авиационных систем, включающие создание крупных производственных центров, развитие инфраструктуры (в том числе аэродромов, вертодромов, дронопортов), стимулирование спроса на БПЛА и подготовку кадров для беспилотной авиации. Объем рынка беспилотников в РФ к 2035 г. может составить более 1 млн БПЛА.