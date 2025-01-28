Путин поручил открыть небо для гражданских беспилотников

В июне 2023 г. правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030–2035 гг. В течение 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. В стратегии определены пять ключевых направлений. В частности, это разработка и серийное производство отечественных беспилотных авиационных систем, включающие создание крупных производственных центров, развитие инфраструктуры (в том числе аэродромов, вертодромов, дронопортов), стимулирование спроса на БПЛА и подготовку кадров для беспилотной авиации. Объем рынка беспилотников в РФ к 2035 г. может составить более 1 млн БПЛА.