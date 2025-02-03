ИИ будет интегрирован в большую часть ПО «Аэрофлота»
Искусственный интеллект (ИИ) будут интегрировать в большую часть программного обеспечения (ПО) «Аэрофлота», сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский в интервью телеканалу «Россия 24».
Он пояснил, что компания сейчас запускает большой аудит процессов. По его словам, все, что связано с ИИ, будет интегрировано в большинство ПО компании. Нововведения затронут рутинные процессы, управление коммерцией и топливной эффективностью.
Александровский уточнил, что «Аэрофлот» уделяет значительное внимание ИИ и активно взаимодействует с участниками рынка, в частности, со Сбербанком.
13 декабря стало известно, что «Аэрофлот» собирается внедрять в свою работу технологии ИИ для прогнозирования спроса на авиаперелеты. Авиакомпания тогда сообщила, что собирается вступить в альянс в сфере ИИ, чтобы развивать автоматизированную систему управления доходами авиакомпании.
В том же интервью для «России 24» Александровский рассказал, что «Аэрофлот» прогнозирует увеличение стоимости авиабилетов в 2025 г. на уровне инфляции. Он отметил, что в компании будут работать над оптимизацией расходов и повышением эффективности, чтобы обеспечить такие значения.