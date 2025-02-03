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ИИ будет интегрирован в большую часть ПО «Аэрофлота»

Ведомости

Искусственный интеллект (ИИ) будут интегрировать в большую часть программного обеспечения (ПО) «Аэрофлота», сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский в интервью телеканалу «Россия 24».

Он пояснил, что компания сейчас запускает большой аудит процессов. По его словам, все, что связано с ИИ, будет интегрировано в большинство ПО компании. Нововведения затронут рутинные процессы, управление коммерцией и топливной эффективностью.

Александровский уточнил, что «Аэрофлот» уделяет значительное внимание ИИ и активно взаимодействует с участниками рынка, в частности, со Сбербанком.

13 декабря стало известно, что «Аэрофлот» собирается внедрять в свою работу технологии ИИ для прогнозирования спроса на авиаперелеты. Авиакомпания тогда сообщила, что собирается вступить в альянс в сфере ИИ, чтобы развивать автоматизированную систему управления доходами авиакомпании.

В том же интервью для «России 24» Александровский рассказал, что «Аэрофлот» прогнозирует увеличение стоимости авиабилетов в 2025 г. на уровне инфляции. Он отметил, что в компании будут работать над оптимизацией расходов и повышением эффективности, чтобы обеспечить такие значения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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