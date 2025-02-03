ИИ будет интегрирован в большую часть ПО «Аэрофлота»

В том же интервью для «России 24» Александровский рассказал, что «Аэрофлот» прогнозирует увеличение стоимости авиабилетов в 2025 г. на уровне инфляции. Он отметил, что в компании будут работать над оптимизацией расходов и повышением эффективности, чтобы обеспечить такие значения.