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Институт стандартизации призвал отказаться от бумаги в цифровой промышленности

Ведомости

Бумажная документация в цифрой промышленности не нужна, заявил генеральный директор Российского института стандартизации Денис Миронов в рамках форума «Технологическая независимость и единые стандарты в сфере информационных технологий».

«Для цифровой промышленности, для цифровых продуктов бумаги давно недостаточно, и, в принципе, она там как таковая не нужна. Бумага нужна только для человека – для того, чтобы человек неподготовленный мог понять, о чем документ», – сказал он.

По его словам, уход от бумажной документации не затронет весь федеральный информационный фонд, поскольку не для всех стандартов это нужно. Миронов уточнил, что речь идет о высокотехнологичной промышленности и цифровой промышленности.

В январе 2024 г. совладелец и гендиректор «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») Александр Торбахов заявил, что в России следует как можно быстрее отказаться от бумажных документов в пользу электронного документооборота (ЭДО), для этого нужно внести ряд изменений в нормативную базу, писали «Ведомости». Тогда предложение Торбахова поддержали и другие мобильные операторы. «Безбумажность процессов» в бизнесе поддержали в Tele2 (ныне – t2), в «Мегафоне» заявили, что рынок готов к более интенсивной цифровизации бухгалтерии.

С 11 по 19 февраля в Москве проходит «Неделя российского бизнеса» (НРБ) по эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В рамках форума «Технологическая независимость и единые стандарты в сфере информационных технологий» представители федеральных органов власти, бизнеса и эксперты обсудили расширение возможности применения стандартов при разработке отечественных цифровых продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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