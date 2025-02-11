Институт стандартизации призвал отказаться от бумаги в цифровой промышленности
Бумажная документация в цифрой промышленности не нужна, заявил генеральный директор Российского института стандартизации Денис Миронов в рамках форума «Технологическая независимость и единые стандарты в сфере информационных технологий».
«Для цифровой промышленности, для цифровых продуктов бумаги давно недостаточно, и, в принципе, она там как таковая не нужна. Бумага нужна только для человека – для того, чтобы человек неподготовленный мог понять, о чем документ», – сказал он.
По его словам, уход от бумажной документации не затронет весь федеральный информационный фонд, поскольку не для всех стандартов это нужно. Миронов уточнил, что речь идет о высокотехнологичной промышленности и цифровой промышленности.
В январе 2024 г. совладелец и гендиректор «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») Александр Торбахов заявил, что в России следует как можно быстрее отказаться от бумажных документов в пользу электронного документооборота (ЭДО), для этого нужно внести ряд изменений в нормативную базу, писали «Ведомости». Тогда предложение Торбахова поддержали и другие мобильные операторы. «Безбумажность процессов» в бизнесе поддержали в Tele2 (ныне – t2), в «Мегафоне» заявили, что рынок готов к более интенсивной цифровизации бухгалтерии.
С 11 по 19 февраля в Москве проходит «Неделя российского бизнеса» (НРБ) по эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В рамках форума «Технологическая независимость и единые стандарты в сфере информационных технологий» представители федеральных органов власти, бизнеса и эксперты обсудили расширение возможности применения стандартов при разработке отечественных цифровых продуктов.