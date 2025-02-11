Институт стандартизации призвал отказаться от бумаги в цифровой промышленности

В январе 2024 г. совладелец и гендиректор «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») Александр Торбахов заявил, что в России следует как можно быстрее отказаться от бумажных документов в пользу электронного документооборота (ЭДО), для этого нужно внести ряд изменений в нормативную базу, писали «Ведомости». Тогда предложение Торбахова поддержали и другие мобильные операторы. «Безбумажность процессов» в бизнесе поддержали в Tele2 (ныне – t2), в «Мегафоне» заявили, что рынок готов к более интенсивной цифровизации бухгалтерии.