ЕС намерен направить $200 млрд на развитие ИИ-индустрии
Евросоюз планирует направить $200 млрд на развитие искусственного интеллекта, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. ЕС планирует создать европейскую конкурентоспособную – по сравнению с США и Китаем – отрасль.
Инвестиции будут направлены через программу InvestAI, которая, среди прочего, предусматривает создание фонда в 20 млрд евро для строительства ИИ-гигафабрик – инфраструктуры, необходимой для обучения передовых ИИ-моделей с использованием мощных чипов. В январе стало известно о создании совместного предприятия Stargate для строительства дата-центров в США в интересах OpenAI. В проекте участвуют OpenAI, Oracle, SoftBank и инвестиционная компания ОАЭ MGX. Компании вложат в СП $100 млрд и планируют довести сумму инвестиций до $500 млрд в течение четырех лет.
Ранее «Ведомости» сообщали, что Франция намерена стать ИИ-сверхдержавой в Европе. 10 февраля стартовала международная двухдневная конференция, посвященная развитию ИИ, – AI Action Summit. Сопредседателями саммита стали президент республики Эммануэль Макрон и премьер Индии Нарендра Моди.
Как гласит сообщение на официальном портале конференции, в ней примут участие «главы государств и правительств, лидеры международных организаций, главы больших компаний, представители академической среды и НПО». Кроме Моди из значимых неевропейских гостей саммита – новый вице-президент США Дэвид Вэнс, а также вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин, присутствие которого, как следует из публикации Associated Press по поводу мероприятия, демонстрирует «глубокий интерес Пекина в формировании стандартов ИИ».
Накануне, 9 февраля, Макрон сообщил, что страна обеспечила инвестиции в проекты, связанные с искусственным интеллектом, на сумму свыше 100 млрд евро в ближайшие годы. В общей сложности, по его словам, французские и зарубежные компании вложат 109 млрд евро в развитие этой области.