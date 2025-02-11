ЕС намерен направить $200 млрд на развитие ИИ-индустрии

Инвестиции будут направлены через программу InvestAI, которая, среди прочего, предусматривает создание фонда в 20 млрд евро для строительства ИИ-гигафабрик – инфраструктуры, необходимой для обучения передовых ИИ-моделей с использованием мощных чипов. В январе стало известно о создании совместного предприятия Stargate для строительства дата-центров в США в интересах OpenAI. В проекте участвуют OpenAI, Oracle, SoftBank и инвестиционная компания ОАЭ MGX. Компании вложат в СП $100 млрд и планируют довести сумму инвестиций до $500 млрд в течение четырех лет.