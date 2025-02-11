Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

ЕС намерен направить $200 млрд на развитие ИИ-индустрии

Ведомости

Евросоюз планирует направить $200 млрд на развитие искусственного интеллекта, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. ЕС планирует создать европейскую конкурентоспособную – по сравнению с США и Китаем – отрасль.

Инвестиции будут направлены через программу InvestAI, которая, среди прочего, предусматривает создание фонда в 20 млрд евро для строительства ИИ-гигафабрик – инфраструктуры, необходимой для обучения передовых ИИ-моделей с использованием мощных чипов. В январе стало известно о создании совместного предприятия Stargate для строительства дата-центров в США в интересах OpenAI. В проекте участвуют OpenAI, Oracle, SoftBank и инвестиционная компания ОАЭ MGX. Компании вложат в СП $100 млрд и планируют довести сумму инвестиций до $500 млрд в течение четырех лет.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Франция намерена стать ИИ-сверхдержавой в Европе. 10 февраля стартовала международная двухдневная конференция, посвященная развитию ИИ, – AI Action Summit. Сопредседателями саммита стали президент республики Эммануэль Макрон и премьер Индии Нарендра Моди.

Как гласит сообщение на официальном портале конференции, в ней примут участие «главы государств и правительств, лидеры международных организаций, главы больших компаний, представители академической среды и НПО». Кроме Моди из значимых неевропейских гостей саммита – новый вице-президент США Дэвид Вэнс, а также вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин, присутствие которого, как следует из публикации Associated Press по поводу мероприятия, демонстрирует «глубокий интерес Пекина в формировании стандартов ИИ».

Накануне, 9 февраля, Макрон сообщил, что страна обеспечила инвестиции в проекты, связанные с искусственным интеллектом, на сумму свыше 100 млрд евро в ближайшие годы. В общей сложности, по его словам, французские и зарубежные компании вложат 109 млрд евро в развитие этой области.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных