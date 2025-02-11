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Более 50 000 доменов мошенников было заблокировано в зонах .ru и .рф

Ведомости

Система «Доменный патруль» заблокировала более 50 000 мошеннических имен в доменных зонах .ru и .рф с 2012 г. Об этом сообщил директор Координационного центра доменов .ru/.РФ. Андрей Воробьев на пресс-конференции, посвященной всемирному дню безопасного интернета, передает ТАСС.

Воробьев уточнил, что средняя скорость реагирования на фишинговые сайты, от момента, когда сайт заметили и до его полной блокировки, составляет около 15 часов, а аналогичный мировой показатель – 24 часа.

15 января представитель «Яндекс.браузера» рассказал «Ведомостям», что в 2025 г. ежемесячно порядка 9 млн интернет-пользователей в России сталкивались с фишинговыми сайтами, мошенническими онлайн-магазинами или сайтами, которые содержат вредоносные файлы. В статистике учитывались срабатывания браузера при попытке перейти на мошеннический сайт.

В такой ситуации браузер предупреждает, что ресурс может быть небезопасным. По статистике, 17,2% пользователей десктопных компьютеров и 12,5% владельцев мобильных устройств игнорировали эти предупреждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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