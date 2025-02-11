Более 50 000 доменов мошенников было заблокировано в зонах .ru и .рф
Система «Доменный патруль» заблокировала более 50 000 мошеннических имен в доменных зонах .ru и .рф с 2012 г. Об этом сообщил директор Координационного центра доменов .ru/.РФ. Андрей Воробьев на пресс-конференции, посвященной всемирному дню безопасного интернета, передает ТАСС.
Воробьев уточнил, что средняя скорость реагирования на фишинговые сайты, от момента, когда сайт заметили и до его полной блокировки, составляет около 15 часов, а аналогичный мировой показатель – 24 часа.
15 января представитель «Яндекс.браузера» рассказал «Ведомостям», что в 2025 г. ежемесячно порядка 9 млн интернет-пользователей в России сталкивались с фишинговыми сайтами, мошенническими онлайн-магазинами или сайтами, которые содержат вредоносные файлы. В статистике учитывались срабатывания браузера при попытке перейти на мошеннический сайт.
В такой ситуации браузер предупреждает, что ресурс может быть небезопасным. По статистике, 17,2% пользователей десктопных компьютеров и 12,5% владельцев мобильных устройств игнорировали эти предупреждения.