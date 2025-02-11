Более 50 000 доменов мошенников было заблокировано в зонах .ru и .рф

15 января представитель «Яндекс.браузера» рассказал «Ведомостям», что в 2025 г. ежемесячно порядка 9 млн интернет-пользователей в России сталкивались с фишинговыми сайтами, мошенническими онлайн-магазинами или сайтами, которые содержат вредоносные файлы. В статистике учитывались срабатывания браузера при попытке перейти на мошеннический сайт.