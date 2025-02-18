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ЦБ сообщил о более 750 компьютерных атак на финансовые компании в 2024 году

Ведомости

Центральный банк получил более 750 сообщений о компьютерных атаках на финансовые организации в 2024 г. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Основная их часть совершалась с целью вывести информационную инфраструктуру компаний из строя или сделать их сервисы недоступными (DDoS-атаки). Все чаще хакеры предпринимают попытки получить доступ к системам финансовых организаций через атаки на их поставщиков. Их методы становятся все более сложными, что иногда позволяет обходить традиционные средства защиты информации и создает трудности при обнаружении атак.

Кроме того, при разборе инцидентов специалисты Центробанка обнаружили повторные атаки на ранее скомпрометированные системы. В некоторых случаях доступ к ним хакеры могли продавать другим злоумышленникам.

14 февраля представитель работающей в сфере интернет-безопасности (ИБ) компании Selectel рассказал, что на одну российскую компанию в 2024 г. в среднем приходилось почти 50 DDoS-атак. Расчет был сделан на основе данных 25 000 клиентов компании. За весь год была отражена 112 171 DDoS-атака, при этом 80 700 атак пришлось на второе полугодие.

В декабре 2024 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системного интегратора «Информзащита» писал, что спрос на киберобучение у финансовых организаций увеличился на 34% в 2024 г. относительно 2023 г. В 2023 г. рост составил 47%, а в 2022 г. – 25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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