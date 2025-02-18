ЦБ сообщил о более 750 компьютерных атак на финансовые компании в 2024 году

Основная их часть совершалась с целью вывести информационную инфраструктуру компаний из строя или сделать их сервисы недоступными (DDoS-атаки). Все чаще хакеры предпринимают попытки получить доступ к системам финансовых организаций через атаки на их поставщиков. Их методы становятся все более сложными, что иногда позволяет обходить традиционные средства защиты информации и создает трудности при обнаружении атак.