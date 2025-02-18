ЦБ сообщил о более 750 компьютерных атак на финансовые компании в 2024 году
Центральный банк получил более 750 сообщений о компьютерных атаках на финансовые организации в 2024 г. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Основная их часть совершалась с целью вывести информационную инфраструктуру компаний из строя или сделать их сервисы недоступными (DDoS-атаки). Все чаще хакеры предпринимают попытки получить доступ к системам финансовых организаций через атаки на их поставщиков. Их методы становятся все более сложными, что иногда позволяет обходить традиционные средства защиты информации и создает трудности при обнаружении атак.
Кроме того, при разборе инцидентов специалисты Центробанка обнаружили повторные атаки на ранее скомпрометированные системы. В некоторых случаях доступ к ним хакеры могли продавать другим злоумышленникам.
14 февраля представитель работающей в сфере интернет-безопасности (ИБ) компании Selectel рассказал, что на одну российскую компанию в 2024 г. в среднем приходилось почти 50 DDoS-атак. Расчет был сделан на основе данных 25 000 клиентов компании. За весь год была отражена 112 171 DDoS-атака, при этом 80 700 атак пришлось на второе полугодие.
В декабре 2024 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системного интегратора «Информзащита» писал, что спрос на киберобучение у финансовых организаций увеличился на 34% в 2024 г. относительно 2023 г. В 2023 г. рост составил 47%, а в 2022 г. – 25%.