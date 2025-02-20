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Рогозин поддержал Маска в вопросе отказа от эксплуатации МКС

Ведомости

Международная космическая станция (МКС) выработала свой ресурс, будущее за станцией-дроном, заявил бывший глава «Роскосмоса», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Станция выработала свой ресурс, ее возможности крайне ограничены, а риск аварий растет каждый день. Но, как часто у нас бывает, есть заинтересованная не в результате, а в доходном процессе группа товарищей со связями, которые отрицают эту реальность и заклеймят любого как врага пилотируемой космонавтики», – написал он в Telegram. 

По мнению Рогозина, ближайшее будущее за «станцией-дроном, которая будет платформой ("созвездием") обслуживаемых космонавтами спутников связи и оптической разведки».

«То есть станция должна быть не обитаемой постоянно, а посещаемой, что резко сократит расходы на ее обслуживание и резко увеличит пользу от нее для национальной безопасности и обороны», – уточнил он. Рогозин считает, что далее следует готовиться к экспедициям к другим планетам Солнечной системы.

20 февраля американский бизнесмен Илон Маск заявил, что МКС выполнила свою задачу, сейчас пора готовиться вывести ее с орбиты. Он предложил отправиться на Марс.

Сам Маск является основателем частной космической компании SpaceX. Он несколько раз публично заявлял о необходимости запуска полетов на Марс, а в перспективе – колонизировать планету. В сентябре 2024 г. он сообщил, что его компания планирует запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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