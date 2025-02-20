Рогозин поддержал Маска в вопросе отказа от эксплуатации МКС

«Станция выработала свой ресурс, ее возможности крайне ограничены, а риск аварий растет каждый день. Но, как часто у нас бывает, есть заинтересованная не в результате, а в доходном процессе группа товарищей со связями, которые отрицают эту реальность и заклеймят любого как врага пилотируемой космонавтики», – написал он в Telegram.