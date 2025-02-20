Рогозин поддержал Маска в вопросе отказа от эксплуатации МКС
Международная космическая станция (МКС) выработала свой ресурс, будущее за станцией-дроном, заявил бывший глава «Роскосмоса», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Станция выработала свой ресурс, ее возможности крайне ограничены, а риск аварий растет каждый день. Но, как часто у нас бывает, есть заинтересованная не в результате, а в доходном процессе группа товарищей со связями, которые отрицают эту реальность и заклеймят любого как врага пилотируемой космонавтики», – написал он в Telegram.
По мнению Рогозина, ближайшее будущее за «станцией-дроном, которая будет платформой ("созвездием") обслуживаемых космонавтами спутников связи и оптической разведки».
«То есть станция должна быть не обитаемой постоянно, а посещаемой, что резко сократит расходы на ее обслуживание и резко увеличит пользу от нее для национальной безопасности и обороны», – уточнил он. Рогозин считает, что далее следует готовиться к экспедициям к другим планетам Солнечной системы.
20 февраля американский бизнесмен Илон Маск заявил, что МКС выполнила свою задачу, сейчас пора готовиться вывести ее с орбиты. Он предложил отправиться на Марс.
Сам Маск является основателем частной космической компании SpaceX. Он несколько раз публично заявлял о необходимости запуска полетов на Марс, а в перспективе – колонизировать планету. В сентябре 2024 г. он сообщил, что его компания планирует запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года.