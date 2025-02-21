Steam заблокировал страницу с игрой Desert Stalker за пропаганду ЛГБТ
Платформа Steam заблокировала страницу с игрой Desert Stalker в связи с выявленной в ней пропагандой ЛГБТ
«Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации. На ресурсах сервиса отсутствуют материалы, не удаленные по требованию Роскомнадзора», – сообщили в службе, уточнив, что ограничение работы сервиса не планируется.
Desert Stalker – эротическая игра с сексуальным контентом.
Steam регулярно блокирует страницы видеоигр по требованию Роскомнадзора. В середине октября 2024 г. сервис удалил 11 страниц с контентом, который в России считается противоправным. В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста 5 декабря 2022 г. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста РФ о признании экстремистским «движения ЛГБТ» и запрете его деятельности на территории России.