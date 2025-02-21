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Steam заблокировал страницу с игрой Desert Stalker за пропаганду ЛГБТ

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Платформа Steam заблокировала страницу с игрой Desert Stalker в связи с выявленной в ней пропагандой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации. На ресурсах сервиса отсутствуют материалы, не удаленные по требованию Роскомнадзора», – сообщили в службе, уточнив, что ограничение работы сервиса не планируется.

Desert Stalker – эротическая игра с сексуальным контентом. 

Steam регулярно блокирует страницы видеоигр по требованию Роскомнадзора. В середине октября 2024 г. сервис удалил 11 страниц с контентом, который в России считается противоправным. В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста 5 декабря 2022 г. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста РФ о признании экстремистским «движения ЛГБТ» и запрете его деятельности на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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