Steam заблокировал страницу с игрой Desert Stalker за пропаганду ЛГБТ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста 5 декабря 2022 г. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста РФ о признании экстремистским «движения ЛГБТ» и запрете его деятельности на территории России.