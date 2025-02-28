Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-30»

Запуск состоялся в 00:24 мск с космодрома Байконур и стал первым стартом ракеты с этой площадки в 2025 г., а также дебютным полетом корабля «Прогресс МС-30». По расчетам, аппарат достигнет Международной космической станции примерно через двое суток. Стыковка с модулем «Звезда» запланирована на 2 марта в 02:04 мск.