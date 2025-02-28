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Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-30»

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-30» со скафандром «Орлан» и другими грузами. Трансляцию ведет госкорпорация «Роскосмос».

Запуск состоялся в 00:24 мск с космодрома Байконур и стал первым стартом ракеты с этой площадки в 2025 г., а также дебютным полетом корабля «Прогресс МС-30». По расчетам, аппарат достигнет Международной космической станции примерно через двое суток. Стыковка с модулем «Звезда» запланирована на 2 марта в 02:04 мск.

Корабль доставит на МКС 2599 кг различных грузов. В их числе 1179 кг оборудования, одежды, продуктов, медицинских и санитарных принадлежностей, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг азота для поддержания атмосферы.

Одним из ключевых грузов станет новый скафандр «Орлан-МКС» №6, предназначенный для работы в открытом космосе. В отличие от предыдущей версии «Орлан-МК», он оснащен герметичной оболочкой из инновационной ткани с увеличенным сроком службы, а также автоматизированной системой охлаждения, поддерживающей комфортную температуру для космонавта. Дополнительно на скафандре установлена современная система отображения данных.

Кроме того, «Прогресс» доставит оборудование для научных экспериментов «Асептик», «Биодеградация», «Виртуал», «Каскад», «Лазма», «Мираж», «Нейроиммунитет» и «Фотобиореактор», которые будут проведены на борту МКС.

Корабль «Прогресс МС-29» пристыковался к МКС 23 ноября. Он тогда доставил около 2500 кг грузов: топливо, питьевую воду, сжатый азот и другие необходимые астронавтам вещи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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