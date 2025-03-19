ФАС признала ненадлежащей рекламу домашнего интернета МТС
В рекламном материале сообщалось, что услуги провайдера являются лучшими в Москве, но не были представлены объективные критерии для такого сравнения.
Поэтому ФАС возбудила административное дело, признав рекламу оператора ненадлежащей. По ст. 14.3 КоАП РФ юрлицам грозит штраф до 500 000 руб.
10 марта ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. В телеэфире сообщалось о привлекательных условиях для клиентов, таких как кешбэк и бесплатное обслуживание. Но антимонопольщики отметили, что другие важные сведения были представлены в трудном для восприятия формате и на протяжении слишком короткого времени.
24 февраля ФАС выявила ненадлежащую рекламу у ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка и Т-банка. Компании получили административные штрафы на общую сумму 2,2 млн руб.