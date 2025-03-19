ФАС признала ненадлежащей рекламу домашнего интернета МТС

10 марта ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. В телеэфире сообщалось о привлекательных условиях для клиентов, таких как кешбэк и бесплатное обслуживание. Но антимонопольщики отметили, что другие важные сведения были представлены в трудном для восприятия формате и на протяжении слишком короткого времени.