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ФАС признала ненадлежащей рекламу домашнего интернета МТС

Ведомости

ФАС России признала рекламу домашнего интернета компании МТС ненадлежащей. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В рекламном материале сообщалось, что услуги провайдера являются лучшими в Москве, но не были представлены объективные критерии для такого сравнения.

Поэтому ФАС возбудила административное дело, признав рекламу оператора ненадлежащей. По ст. 14.3 КоАП РФ юрлицам грозит штраф до 500 000 руб.

10 марта ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. В телеэфире сообщалось о привлекательных условиях для клиентов, таких как кешбэк и бесплатное обслуживание. Но антимонопольщики отметили, что другие важные сведения были представлены в трудном для восприятия формате и на протяжении слишком короткого времени.

24 февраля ФАС выявила ненадлежащую рекламу у ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка и Т-банка. Компании получили административные штрафы на общую сумму 2,2 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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