Дуров назвал Telegram вторым по популярности мессенджером в мире
Telegram стал вторым по популярности сервисом для обмена сообщениями в мире, он уступает только китайскому WeChat, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Как утверждает Дуров, число активных пользователей Telegram в месяц превысило 1 млрд. Он также сообщил, что вовлеченность пользователей мессенджера растет. В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и тратит на приложение 41 минуту в день. Прибыль от сервиса также растет. Как сообщил Дуров, в 2024 г. она составила $547 млн.
«Мы только начинаем», – заключил основатель Telegram.
В конце августа 2024 г. Дуров был задержан во Франции правоохранительными органами Парижа. Претензии были связаны с модерацией Telegram, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. В январе 2025 г. радиостанция France Info со ссылкой на источники сообщила, что предприниматель пообещал судьям во Франции улучшить модерацию мессенджера.
Уголовное дело в отношении Дурова дойдет до суда во Франции не ранее чем через год, писало американское издание Wired со ссылкой на представителя прокуратуры Мейлис де Рек.
15 марта AFP со ссылкой на источники сообщило, что Дуров вылетел из Парижа и направился в Дубай. Агентство уточнило, что судья несколько дней назад удовлетворил ходатайство об изменении надзора за Дуровым и разрешил ему покинуть Францию на «несколько недель».