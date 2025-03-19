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Дуров назвал Telegram вторым по популярности мессенджером в мире

Ведомости

Telegram стал вторым по популярности сервисом для обмена сообщениями в мире, он уступает только китайскому WeChat, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Как утверждает Дуров, число активных пользователей Telegram в месяц превысило 1 млрд. Он также сообщил, что вовлеченность пользователей мессенджера растет. В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и тратит на приложение 41 минуту в день. Прибыль от сервиса также растет. Как сообщил Дуров, в 2024 г. она составила $547 млн.

«Мы только начинаем», – заключил основатель Telegram.

В конце августа 2024 г. Дуров был задержан во Франции правоохранительными органами Парижа. Претензии были связаны с модерацией Telegram, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. В январе 2025 г. радиостанция France Info со ссылкой на источники сообщила, что предприниматель пообещал судьям во Франции улучшить модерацию мессенджера.

Уголовное дело в отношении Дурова дойдет до суда во Франции не ранее чем через год, писало американское издание Wired со ссылкой на представителя прокуратуры Мейлис де Рек.

15 марта AFP со ссылкой на источники сообщило, что Дуров вылетел из Парижа и направился в Дубай. Агентство уточнило, что судья несколько дней назад удовлетворил ходатайство об изменении надзора за Дуровым и разрешил ему покинуть Францию на «несколько недель».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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