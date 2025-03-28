Роскомнадзор будет отвечать за пять реестров
Роскомнадзору расширили число реестров, за которые он будет отвечать. Это следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов.
Служба будет вести контроль за перечнем нарушителей прав субъектов персональных данных, новостных сайтов, маркетплейсов, сайтов платного контента, а также за реестром страниц в соцсетях с количеством подписчиков более 10 000.
Постановлением также устанавливаются полномочия Роскомнадзора о признании сайта «копией заблокированного сайта» в связи с нарушением авторских прав. Это возможно только по решению Мосгорсуда.
В ноябре 2024 г. вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре. В реестр кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца предложено было включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования.
Нововведение распространится на соцсети Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «В контакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy. Мера начала действовать с января 2025 г. Форма для регистрации работает на «Госуслугах».