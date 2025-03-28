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Роскомнадзор будет отвечать за пять реестров

Ведомости

Роскомнадзору расширили число реестров, за которые он будет отвечать. Это следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов.

Служба будет вести контроль за перечнем нарушителей прав субъектов персональных данных, новостных сайтов, маркетплейсов, сайтов платного контента, а также за реестром страниц в соцсетях с количеством подписчиков более 10 000.

Постановлением также устанавливаются полномочия Роскомнадзора о признании сайта «копией заблокированного сайта» в связи с нарушением авторских прав. Это возможно только по решению Мосгорсуда.

В ноябре 2024 г. вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре. В реестр кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца предложено было включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования.

Нововведение распространится на соцсети Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «В контакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy. Мера начала действовать с января 2025 г. Форма для регистрации работает на «Госуслугах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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