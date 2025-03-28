Роскомнадзор будет отвечать за пять реестров

В ноябре 2024 г. вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре. В реестр кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца предложено было включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования.